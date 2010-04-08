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Classic Drum: Играть барабанах (Мод, Premium Unlocked)

Classic Drum: Играть барабанах (Мод, Premium Unlocked) 8.44.0

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Версия:
8.44.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Если вы стремитесь окунуться в атмосферу настоящего музыкального творчества, Classic Drum подарит вам уникальную возможность выбрать из тысяч вариантов барабанов для вашего идеального звучания. Это приложение позволяет не только играть на разнообразных ударных, но и совершенствовать свои навыки, благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широкому спектру настроек, что делает каждый сеанс незабываемым и полезным для саморазвития.


В Classic Drum вы сможете экспериментировать с различными типами звуков и изображений, создавая собственные композиции и воплощая самые смелые идеи. Благодаря продуманной системе, пользователи получают возможность стать настоящими мастерами игры на барабанах, что позволяет им расширять свои творческие горизонты и создавать уникальные ритмические композиции.


Приложение также предоставляет функцию записи и обмена созданными моментами, что делает его незаменимым инструментом для тех, кто хочет делиться своим творчеством с единомышленниками. Создавайте свои собственные музыкальные инструменты и наслаждайтесь процессом создания музыки, где каждый удар становится шагом на пути к совершенству и самовыражению.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Classic Drum: Играть барабанах (Мод, Premium Unlocked) v8.44.0 MOD APK

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Скачать Classic Drum: Играть барабанах (Мод, Premium Unlocked) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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