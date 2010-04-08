Описание

Радио Моби: Радиостанции мира — это ваш универсальный доступ к 90 000 радиостанций из 222 стран, которые пополняются каждый день.





Слушайте FM, AM, онлайн-радио и интернет-станции, где бы вы ни находились — дома, в путешествии или за границей. Radio Mobi предлагает быстрый и удобный доступ к любимым волнам, позволяя наслаждаться музыкой, новостями, подкастами и шоу без ограничений.





Настройтесь на своё любимое радио в одно касание с Радио Моби — самым простым и удобным приложением для прослушивания радиостанций со всего мира!