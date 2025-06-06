VRadio - Online Radio App (Мод, Premium Unlocked) 2.8.5
Включай любимую радиостанцию за секунду — без задержек, без лишнего шума
VRadio — это приложение, где ты получаешь доступ к тысячам радиостанций со всего мира — от новостей и классики до хип-хопа и электроники. Всё работает быстро: выбрал станцию — и сразу слушаешь. Никаких пауз на загрузку, подвисаний или лишних кнопок. Просто радио, которое играет, как тебе нужно.
Интерфейс чистый, понятный: найти нужное — дело пары секунд, можно сохранять избранное, листать по странам, жанрам, популярности. Работает даже на слабом интернете, не требует регистрации. Отличный вариант, если хочешь слушать музыку или эфир без заморочек, как в старые добрые времена — только теперь в кармане.
Премиум разблокирован
Скачать VRadio - Online Radio App (Мод, Premium Unlocked) v2.8.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.