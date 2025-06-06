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VRadio - Online Radio App (Мод, Premium Unlocked)

VRadio - Online Radio App (Мод, Premium Unlocked) 2.8.5

Включай любимую радиостанцию за секунду — без задержек, без лишнего шума
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Версия:
2.8.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Voulimiotis Ioannis
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 16:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

VRadio — это приложение, где ты получаешь доступ к тысячам радиостанций со всего мира — от новостей и классики до хип-хопа и электроники. Всё работает быстро: выбрал станцию — и сразу слушаешь. Никаких пауз на загрузку, подвисаний или лишних кнопок. Просто радио, которое играет, как тебе нужно.


Интерфейс чистый, понятный: найти нужное — дело пары секунд, можно сохранять избранное, листать по странам, жанрам, популярности. Работает даже на слабом интернете, не требует регистрации. Отличный вариант, если хочешь слушать музыку или эфир без заморочек, как в старые добрые времена — только теперь в кармане.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать VRadio - Online Radio App (Мод, Premium Unlocked) v2.8.5 MOD APK

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Скачать VRadio - Online Radio App (Мод, Premium Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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