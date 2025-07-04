ASR MP3 Sound recorder (Мод, Unlocked) v542
Мощный диктофон с гибкими настройками и без ограничений по времени
ASR MP3 Sound Recorder — это одно из лучших приложений-диктофонов на Play Маркет, которое предлагает пользователям мощные возможности для записи звука. Это приложение абсолютно бесплатно и не накладывает ограничений по времени записи, что делает его идеальным для различных нужд, будь то запись интервью, лекций или просто заметок.
С помощью ASR MP3 Sound Recorder вы можете выбирать из множества форматов записи, таких как MP3, WAV, OGG, FLAC, MP4, 3GP, а также настраивать частоту дискретизации и битрейт для более точного контроля над качеством записи. Для профессионалов доступны функции пропуска тишины, регулировки усиления звука и интеграция с облачными сервисами, такими как Dropbox и Google Диск (Pro). Записывайте и воспроизводите в фоновом режиме, используйте паузу или режим подавления эха для идеальной записи, а затем легко удаляйте или отправляйте записи на email. Это приложение также поддерживает автоматическую отправку файлов по email, что делает его незаменимым инструментом для рабочих и творческих процессов.
Премиум разблокирован
Скачать ASR MP3 Sound recorder (Мод, Unlocked) v542 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.