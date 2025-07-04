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ASR MP3 Sound recorder (Мод, Unlocked)

ASR MP3 Sound recorder (Мод, Unlocked) v542

Мощный диктофон с гибкими настройками и без ограничений по времени

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Версия:
542
Требования:
Android 9
Разработчик:
NLL APPS
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

ASR MP3 Sound Recorder — это одно из лучших приложений-диктофонов на Play Маркет, которое предлагает пользователям мощные возможности для записи звука. Это приложение абсолютно бесплатно и не накладывает ограничений по времени записи, что делает его идеальным для различных нужд, будь то запись интервью, лекций или просто заметок.


С помощью ASR MP3 Sound Recorder вы можете выбирать из множества форматов записи, таких как MP3, WAV, OGG, FLAC, MP4, 3GP, а также настраивать частоту дискретизации и битрейт для более точного контроля над качеством записи. Для профессионалов доступны функции пропуска тишины, регулировки усиления звука и интеграция с облачными сервисами, такими как Dropbox и Google Диск (Pro). Записывайте и воспроизводите в фоновом режиме, используйте паузу или режим подавления эха для идеальной записи, а затем легко удаляйте или отправляйте записи на email. Это приложение также поддерживает автоматическую отправку файлов по email, что делает его незаменимым инструментом для рабочих и творческих процессов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ASR MP3 Sound recorder (Мод, Unlocked) v542 MOD APK

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Скачать ASR MP3 Sound recorder (Мод, Unlocked) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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