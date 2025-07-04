Описание

ASR MP3 Sound Recorder — это одно из лучших приложений-диктофонов на Play Маркет, которое предлагает пользователям мощные возможности для записи звука. Это приложение абсолютно бесплатно и не накладывает ограничений по времени записи, что делает его идеальным для различных нужд, будь то запись интервью, лекций или просто заметок.





С помощью ASR MP3 Sound Recorder вы можете выбирать из множества форматов записи, таких как MP3, WAV, OGG, FLAC, MP4, 3GP, а также настраивать частоту дискретизации и битрейт для более точного контроля над качеством записи. Для профессионалов доступны функции пропуска тишины, регулировки усиления звука и интеграция с облачными сервисами, такими как Dropbox и Google Диск (Pro). Записывайте и воспроизводите в фоновом режиме, используйте паузу или режим подавления эха для идеальной записи, а затем легко удаляйте или отправляйте записи на email. Это приложение также поддерживает автоматическую отправку файлов по email, что делает его незаменимым инструментом для рабочих и творческих процессов.