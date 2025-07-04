Карандашный фотоэскиз: рисунок (Мод, Unlocked) v2.2.48
Превратите свои фотографии в шедевры с карандашным рисунком
Pencil Photo Sketch — это профессиональное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вам превращать обычные снимки в потрясающие карандашные рисунки. С помощью этого приложения вы можете создать как черно-белые, так и цветные наброски, которые будут выглядеть как настоящие художественные работы. Просто выберите фото из своей галереи или сделайте новый снимок, а затем примените эффект карандашного рисунка с несколькими простыми шагами.
Этот фоторедактор удивит вас множеством функций, позволяя создать великолепные художественные фото без особых усилий. Pencil Photo Sketch идеально подходит для тех, кто хочет добавить художественный штрих к своим фотографиям, превращая их в уникальные произведения искусства. Будь то портреты, пейзажи или повседневные моменты, приложение поможет вам раскрыть творческий потенциал и превратить каждую фотографию в настоящий шедевр.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.