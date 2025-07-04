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Карандашный фотоэскиз: рисунок (Мод, Unlocked)

Карандашный фотоэскиз: рисунок (Мод, Unlocked) v2.2.48

Превратите свои фотографии в шедевры с карандашным рисунком

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Версия:
2.2.48
Требования:
Android 9
Разработчик:
Minerva Studios Private Limited
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Pencil Photo Sketch — это профессиональное приложение для редактирования фотографий, которое позволяет вам превращать обычные снимки в потрясающие карандашные рисунки. С помощью этого приложения вы можете создать как черно-белые, так и цветные наброски, которые будут выглядеть как настоящие художественные работы. Просто выберите фото из своей галереи или сделайте новый снимок, а затем примените эффект карандашного рисунка с несколькими простыми шагами.


Этот фоторедактор удивит вас множеством функций, позволяя создать великолепные художественные фото без особых усилий. Pencil Photo Sketch идеально подходит для тех, кто хочет добавить художественный штрих к своим фотографиям, превращая их в уникальные произведения искусства. Будь то портреты, пейзажи или повседневные моменты, приложение поможет вам раскрыть творческий потенциал и превратить каждую фотографию в настоящий шедевр.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Карандашный фотоэскиз: рисунок (Мод, Unlocked) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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