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Radioline: радио и подкасты (Мод, Unlocked)

Radioline: радио и подкасты (Мод, Unlocked) v4.1.5

Всё радио и подкасты мира — в одном приложении, в одном касании

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Версия:
4.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Radioline
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Radioline: радио и подкасты — это твой универсальный портал к 110 000 радиостанциям и 10 миллионам подкастов со всего мира. FM, AM, вебрадио — всё в одном месте. Хочешь узнать новости, послушать любимый рок или открыть для себя корейский поп? Просто запусти Radioline и наслаждайся. Удобные каталоги по странам и жанрам помогут найти нужное за секунды.


Одна из фишек — экспорт любимых треков в Spotify или Deezer одним касанием. Услышал что-то классное на радио? Добавляй в свой плейлист без лишних движений. Следи за спортивными событиями в прямом эфире, слушай подкасты на любые темы и погружайся в мир музыки: от хип-хопа до классики. Всё — бесплатно, в одном приложении, на любом устройстве. Слушай легко, слушай везде, слушай своё.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Radioline: радио и подкасты (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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