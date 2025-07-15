Radioline: радио и подкасты (Мод, Unlocked) v4.1.5
Всё радио и подкасты мира — в одном приложении, в одном касании
Radioline: радио и подкасты — это твой универсальный портал к 110 000 радиостанциям и 10 миллионам подкастов со всего мира. FM, AM, вебрадио — всё в одном месте. Хочешь узнать новости, послушать любимый рок или открыть для себя корейский поп? Просто запусти Radioline и наслаждайся. Удобные каталоги по странам и жанрам помогут найти нужное за секунды.
Одна из фишек — экспорт любимых треков в Spotify или Deezer одним касанием. Услышал что-то классное на радио? Добавляй в свой плейлист без лишних движений. Следи за спортивными событиями в прямом эфире, слушай подкасты на любые темы и погружайся в мир музыки: от хип-хопа до классики. Всё — бесплатно, в одном приложении, на любом устройстве. Слушай легко, слушай везде, слушай своё.
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Скачать Radioline: радио и подкасты (Мод, Unlocked) v4.1.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.