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Похудеть без диеты (Мод, Unlocked)

Похудеть без диеты (Мод, Unlocked) v5.39

Здоровое похудение без диет с умным трекером питания и активности

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Версия:
5.39
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Webimatic Apps
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Похудеть без диеты — это твой умный помощник, который бережно подскажет, что есть и как тренироваться, чтобы худеть комфортно и без жёстких ограничений. Хочешь готовую программу? Выбирай одну из сбалансированных схем питания и занятий. Предпочитаешь свободу? Составляй рацион и тренировки сам — приложение всё учтёт: калории, белки, жиры, углеводы. Есть автоподбор меню и подсказки по продуктам. Программа напомнит, если ты пропустил завтрак или не записал перекус, и покажет, насколько полезно то, что ты ешь.


Приложение следит и за движением: пробежал, убрался или просто погулял — фиксируй любую активность, и система скорректирует норму калорий для восстановления. Даже домашние дела учитываются как физическая нагрузка. Это удобный инструмент, который превращает заботу о теле в привычку. Всё в одном месте: статистика, меню, план и поддержка. Хочешь стройное тело без стрессов и строгих диет? Начни с маленьких шагов вместе с этим приложением — и результат не заставит себя ждать.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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