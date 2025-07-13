Описание

Похудеть без диеты — это твой умный помощник, который бережно подскажет, что есть и как тренироваться, чтобы худеть комфортно и без жёстких ограничений. Хочешь готовую программу? Выбирай одну из сбалансированных схем питания и занятий. Предпочитаешь свободу? Составляй рацион и тренировки сам — приложение всё учтёт: калории, белки, жиры, углеводы. Есть автоподбор меню и подсказки по продуктам. Программа напомнит, если ты пропустил завтрак или не записал перекус, и покажет, насколько полезно то, что ты ешь.





Приложение следит и за движением: пробежал, убрался или просто погулял — фиксируй любую активность, и система скорректирует норму калорий для восстановления. Даже домашние дела учитываются как физическая нагрузка. Это удобный инструмент, который превращает заботу о теле в привычку. Всё в одном месте: статистика, меню, план и поддержка. Хочешь стройное тело без стрессов и строгих диет? Начни с маленьких шагов вместе с этим приложением — и результат не заставит себя ждать.