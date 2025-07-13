Похудеть без диеты (Мод, Unlocked) v5.39
Здоровое похудение без диет с умным трекером питания и активности
Похудеть без диеты — это твой умный помощник, который бережно подскажет, что есть и как тренироваться, чтобы худеть комфортно и без жёстких ограничений. Хочешь готовую программу? Выбирай одну из сбалансированных схем питания и занятий. Предпочитаешь свободу? Составляй рацион и тренировки сам — приложение всё учтёт: калории, белки, жиры, углеводы. Есть автоподбор меню и подсказки по продуктам. Программа напомнит, если ты пропустил завтрак или не записал перекус, и покажет, насколько полезно то, что ты ешь.
Приложение следит и за движением: пробежал, убрался или просто погулял — фиксируй любую активность, и система скорректирует норму калорий для восстановления. Даже домашние дела учитываются как физическая нагрузка. Это удобный инструмент, который превращает заботу о теле в привычку. Всё в одном месте: статистика, меню, план и поддержка. Хочешь стройное тело без стрессов и строгих диет? Начни с маленьких шагов вместе с этим приложением — и результат не заставит себя ждать.
Премиум разблокирован
Скачать Похудеть без диеты (Мод, Unlocked) v5.39 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.