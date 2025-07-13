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Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked)

Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked) v1.1.7

Упражнения для шеи которые снимают боль и возвращают лёгкость движения

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Версия:
1.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
mEL Studio
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Здоровая шея упражнения — это 30-дневный оздоровительный курс, созданный для тех, кто страдает от напряжения, головной боли и скованности в шее. Комплекс подойдёт всем: от офисных работников до пожилых людей, и включает три уровня сложности тренировок, которые постепенно восстанавливают тонус, улучшают кровообращение и снимают застой в шейно-воротниковой зоне. Первый уровень — мягкая зарядка на стуле, далее — домашние комплексы с элементами стоя, и, наконец, продвинутый этап для закрепления результата.


Каждое упражнение сопровождается видео- и аудиоинструкциями, чтобы ты мог заниматься комфортно и уверенно. Все движения медленные, плавные, без резких рывков, а сами тренировки займут всего 10–15 минут в день. При регулярной практике ты почувствуешь, как уходит боль, появляется лёгкость в голове и свободный поворот шеи. Это не просто зарядка — это привычка заботиться о себе. Займись шеей уже сегодня — и твоя спина скажет спасибо.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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