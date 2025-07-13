Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked) v1.1.7
Упражнения для шеи которые снимают боль и возвращают лёгкость движения
Здоровая шея упражнения — это 30-дневный оздоровительный курс, созданный для тех, кто страдает от напряжения, головной боли и скованности в шее. Комплекс подойдёт всем: от офисных работников до пожилых людей, и включает три уровня сложности тренировок, которые постепенно восстанавливают тонус, улучшают кровообращение и снимают застой в шейно-воротниковой зоне. Первый уровень — мягкая зарядка на стуле, далее — домашние комплексы с элементами стоя, и, наконец, продвинутый этап для закрепления результата.
Каждое упражнение сопровождается видео- и аудиоинструкциями, чтобы ты мог заниматься комфортно и уверенно. Все движения медленные, плавные, без резких рывков, а сами тренировки займут всего 10–15 минут в день. При регулярной практике ты почувствуешь, как уходит боль, появляется лёгкость в голове и свободный поворот шеи. Это не просто зарядка — это привычка заботиться о себе. Займись шеей уже сегодня — и твоя спина скажет спасибо.
Премиум разблокирован
Скачать Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked) v1.1.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.