Описание

Здоровая шея упражнения — это 30-дневный оздоровительный курс, созданный для тех, кто страдает от напряжения, головной боли и скованности в шее. Комплекс подойдёт всем: от офисных работников до пожилых людей, и включает три уровня сложности тренировок, которые постепенно восстанавливают тонус, улучшают кровообращение и снимают застой в шейно-воротниковой зоне. Первый уровень — мягкая зарядка на стуле, далее — домашние комплексы с элементами стоя, и, наконец, продвинутый этап для закрепления результата.





Каждое упражнение сопровождается видео- и аудиоинструкциями, чтобы ты мог заниматься комфортно и уверенно. Все движения медленные, плавные, без резких рывков, а сами тренировки займут всего 10–15 минут в день. При регулярной практике ты почувствуешь, как уходит боль, появляется лёгкость в голове и свободный поворот шеи. Это не просто зарядка — это привычка заботиться о себе. Займись шеей уже сегодня — и твоя спина скажет спасибо.