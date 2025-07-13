Описание

Дневник артериального давления — это удобное приложение для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет держать под контролем показатели давления. Оно особенно полезно людям с гипертонией, гипотонией или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Всё просто: ты вводишь данные после каждого измерения, а приложение автоматически строит графики, анализирует динамику и даёт понять, когда стоит обратить внимание на изменения. Можно добавлять комментарии, симптомы, пульс и даже привязки ко времени суток или приёму лекарств.





Это приложение будет полезным как во время лечения под наблюдением врача, так и для самостоятельного отслеживания состояния. Удобный интерфейс, напоминания о замерах, статистика за день, неделю и месяц — всё сделано так, чтобы ты тратил меньше времени и не забывал о самом важном. Вся история измерений сохраняется и экспортируется в PDF — удобно показать врачу. Начни вести журнал — и почувствуешь больше уверенности и контроля за своим самочувствием.