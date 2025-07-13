Дневник артериального давления (Мод, Unlocked) v3.2.9
Контроль давления теперь всегда под рукой без лишней суеты и бумажек
Дневник артериального давления — это удобное приложение для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет держать под контролем показатели давления. Оно особенно полезно людям с гипертонией, гипотонией или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Всё просто: ты вводишь данные после каждого измерения, а приложение автоматически строит графики, анализирует динамику и даёт понять, когда стоит обратить внимание на изменения. Можно добавлять комментарии, симптомы, пульс и даже привязки ко времени суток или приёму лекарств.
Это приложение будет полезным как во время лечения под наблюдением врача, так и для самостоятельного отслеживания состояния. Удобный интерфейс, напоминания о замерах, статистика за день, неделю и месяц — всё сделано так, чтобы ты тратил меньше времени и не забывал о самом важном. Вся история измерений сохраняется и экспортируется в PDF — удобно показать врачу. Начни вести журнал — и почувствуешь больше уверенности и контроля за своим самочувствием.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.