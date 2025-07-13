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Дневник артериального давления (Мод, Unlocked)

Дневник артериального давления (Мод, Unlocked) v3.2.9

Контроль давления теперь всегда под рукой без лишней суеты и бумажек

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Версия:
3.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FRUCT team
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Дневник артериального давления — это удобное приложение для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет держать под контролем показатели давления. Оно особенно полезно людям с гипертонией, гипотонией или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Всё просто: ты вводишь данные после каждого измерения, а приложение автоматически строит графики, анализирует динамику и даёт понять, когда стоит обратить внимание на изменения. Можно добавлять комментарии, симптомы, пульс и даже привязки ко времени суток или приёму лекарств.


Это приложение будет полезным как во время лечения под наблюдением врача, так и для самостоятельного отслеживания состояния. Удобный интерфейс, напоминания о замерах, статистика за день, неделю и месяц — всё сделано так, чтобы ты тратил меньше времени и не забывал о самом важном. Вся история измерений сохраняется и экспортируется в PDF — удобно показать врачу. Начни вести журнал — и почувствуешь больше уверенности и контроля за своим самочувствием.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Дневник артериального давления (Мод, Unlocked) v3.2.9 MOD APK

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Скачать Дневник артериального давления (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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