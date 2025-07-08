Описание

Strong Workout Tracker Gym Log — это фитнес-трекер с умными графиками, который превращает телефон в личный блокнот штанги. Открыл приложение, задал вес, нажал «Старт» — и у тебя есть пять минут между подходами, чтобы увидеть график подъёма нагрузки и понять, сколько добавить. Руки отдыхают, а статистика растёт; счётчик сигналит, когда пора к грифу. Каждое касание записывает детали тренировки, чтобы к концу недели показать, что сила реально прибавляется.





Вторая половина сессии раскрывает мощные инструменты прогресса: библиотека упражнений подсказывает, как чисто сделать тягу, а автоматический расчёт рабочих весов экономит мозг. Чем усерднее ты жмёшь, тем выше уровень аккаунта: открываются цветные темы, экспорт в CSV и напоминания о дне ног. Статистика хранится в облаке, так что потеря телефона не отменит рекорды. Набрал форму? Поделись отчётом с тренером одним тапом и ставь новую цель на штанге.