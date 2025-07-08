Strong Workout Tracker Gym Log (Мод, Premium Unlocked) v6.1.3
Прокачай упражнения цифрой и визуально почувствуй рост силы каждый сет
Strong Workout Tracker Gym Log — это фитнес-трекер с умными графиками, который превращает телефон в личный блокнот штанги. Открыл приложение, задал вес, нажал «Старт» — и у тебя есть пять минут между подходами, чтобы увидеть график подъёма нагрузки и понять, сколько добавить. Руки отдыхают, а статистика растёт; счётчик сигналит, когда пора к грифу. Каждое касание записывает детали тренировки, чтобы к концу недели показать, что сила реально прибавляется.
Вторая половина сессии раскрывает мощные инструменты прогресса: библиотека упражнений подсказывает, как чисто сделать тягу, а автоматический расчёт рабочих весов экономит мозг. Чем усерднее ты жмёшь, тем выше уровень аккаунта: открываются цветные темы, экспорт в CSV и напоминания о дне ног. Статистика хранится в облаке, так что потеря телефона не отменит рекорды. Набрал форму? Поделись отчётом с тренером одним тапом и ставь новую цель на штанге.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.