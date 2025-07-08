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Strong Workout Tracker Gym Log (Мод, Premium Unlocked)

Strong Workout Tracker Gym Log (Мод, Premium Unlocked) v6.1.3

Прокачай упражнения цифрой и визуально почувствуй рост силы каждый сет

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Версия:
6.1.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Strong Fitness PTE. LTD.
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Strong Workout Tracker Gym Log — это фитнес-трекер с умными графиками, который превращает телефон в личный блокнот штанги. Открыл приложение, задал вес, нажал «Старт» — и у тебя есть пять минут между подходами, чтобы увидеть график подъёма нагрузки и понять, сколько добавить. Руки отдыхают, а статистика растёт; счётчик сигналит, когда пора к грифу. Каждое касание записывает детали тренировки, чтобы к концу недели показать, что сила реально прибавляется.


Вторая половина сессии раскрывает мощные инструменты прогресса: библиотека упражнений подсказывает, как чисто сделать тягу, а автоматический расчёт рабочих весов экономит мозг. Чем усерднее ты жмёшь, тем выше уровень аккаунта: открываются цветные темы, экспорт в CSV и напоминания о дне ног. Статистика хранится в облаке, так что потеря телефона не отменит рекорды. Набрал форму? Поделись отчётом с тренером одним тапом и ставь новую цель на штанге.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Strong Workout Tracker Gym Log (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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