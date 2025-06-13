Описание

В Fddb – Calorie Counter & Diet всё начинается с камеры: наводишь на упаковку — база в пару миллионов продуктов сразу тянет нутриенты, а дневник сам складывает белки, жиры, углеводы и витамины. Никаких гаданий в граммах или «на глаз»; даже домашние блюда можно собрать из ингредиентов и сохранить как шаблон. Через пару дней становится ясно, где прячутся лишние калории, а где, наоборот, не добираешь.





Дальше вступают цели и тренировки. Приложение подстраивает нормы под твой рост, вес и желаемый результат, а встроенные планы шагов и силовых упражнений помогают не останавливаться на подсчётах. Графики показывают, как уходят килограммы или растёт мышечная масса, напоминания тихо пингуют перед ужином, а все данные можно экспортировать врачу или тренеру в один тап. Итог: меньше рутины, больше осознанности и здоровый контроль, который не отвлекает от жизни.