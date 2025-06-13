Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked) 6.4.1
Сканируй штрих-код, считай точные калории и держи питание под контролем, не ломая голову
В Fddb – Calorie Counter & Diet всё начинается с камеры: наводишь на упаковку — база в пару миллионов продуктов сразу тянет нутриенты, а дневник сам складывает белки, жиры, углеводы и витамины. Никаких гаданий в граммах или «на глаз»; даже домашние блюда можно собрать из ингредиентов и сохранить как шаблон. Через пару дней становится ясно, где прячутся лишние калории, а где, наоборот, не добираешь.
Дальше вступают цели и тренировки. Приложение подстраивает нормы под твой рост, вес и желаемый результат, а встроенные планы шагов и силовых упражнений помогают не останавливаться на подсчётах. Графики показывают, как уходят килограммы или растёт мышечная масса, напоминания тихо пингуют перед ужином, а все данные можно экспортировать врачу или тренеру в один тап. Итог: меньше рутины, больше осознанности и здоровый контроль, который не отвлекает от жизни.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.