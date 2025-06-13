android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked)
Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked)

Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked) 6.4.1

Сканируй штрих-код, считай точные калории и держи питание под контролем, не ломая голову
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
6.4.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fddb
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 15:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Fddb – Calorie Counter & Diet всё начинается с камеры: наводишь на упаковку — база в пару миллионов продуктов сразу тянет нутриенты, а дневник сам складывает белки, жиры, углеводы и витамины. Никаких гаданий в граммах или «на глаз»; даже домашние блюда можно собрать из ингредиентов и сохранить как шаблон. Через пару дней становится ясно, где прячутся лишние калории, а где, наоборот, не добираешь.


Дальше вступают цели и тренировки. Приложение подстраивает нормы под твой рост, вес и желаемый результат, а встроенные планы шагов и силовых упражнений помогают не останавливаться на подсчётах. Графики показывают, как уходят килограммы или растёт мышечная масса, напоминания тихо пингуют перед ужином, а все данные можно экспортировать врачу или тренеру в один тап. Итог: меньше рутины, больше осознанности и здоровый контроль, который не отвлекает от жизни.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked) v6.4.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked)
Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked)
Version: 3.4.1
Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked)
Потеря веса - 10 дней дома (Мод, Unlocked)
Version: 24.4.4
Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked)
Защита глаз - ночной экран (Мод, Unlocked)
Version: 5.5.7
The Mindfulness App (Мод, Unlocked)
The Mindfulness App (Мод, Unlocked)
Version: 6.5.1
Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked)
Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.10
Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked)
Yoga Studio: Poses & Classes (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.3.8
Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked)
Virtuagym «Фитнес» — дом и зал (Мод, Unlocked)
Version: 11.4.7
Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked)
Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.9

Отзывы о Fddb - Kalorienzähler & Diät (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив