Описание

Погрузитесь в мир активного образа жизни с приложением Бег. Начни бегать. Оно создано для того, чтобы помочь вам сделать первый шаг и увеличить продолжительность пробежек без излишней суеты. Забудьте о сложностях, связанных с дистанцией, темпом и скоростью — просто слушайте голосовые инструкции и бегите в своем комфортном ритме.





Основное внимание уделяется тому, чтобы выйти из дома и насладиться движением, постепенно улучшая физическую форму. Это идеальное решение для тех, кто хочет получать удовольствие от каждого шага и заботиться о своем здоровье, не отвлекаясь на мелкие детали техники бега.























