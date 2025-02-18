Версия:
5.05
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AxiomRun
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Погрузитесь в мир активного образа жизни с приложением Бег. Начни бегать. Оно создано для того, чтобы помочь вам сделать первый шаг и увеличить продолжительность пробежек без излишней суеты. Забудьте о сложностях, связанных с дистанцией, темпом и скоростью — просто слушайте голосовые инструкции и бегите в своем комфортном ритме.
Основное внимание уделяется тому, чтобы выйти из дома и насладиться движением, постепенно улучшая физическую форму. Это идеальное решение для тех, кто хочет получать удовольствие от каждого шага и заботиться о своем здоровье, не отвлекаясь на мелкие детали техники бега.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Бег. Начни бегать (Мод, Premium Unlocked) v5.05 MOD APK
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