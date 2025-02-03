Версия:
8.62.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DAILY FITNESS
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Daily Yoga — это универсальная платформа для ментального и физического здоровья, предлагающая разнообразные асаны, занятия с наставниками и программы для похудения.
Начните свой день с йоги, улучшите гибкость и равновесие, укрепите тело и разгоните стресс. Регулярные тренировки помогут вам сохранить хорошую осанку, повысить энергию и поддерживать отличную форму. С Daily Yoga заниматься йогой легко и комфортно в любое время!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Daily Yoga (Ежедневная йога) (Мод, Premium Unlocked) v8.62.00 MOD APK
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