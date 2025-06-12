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Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked)

Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked) 3.4.1

Восстанови равновесие: звуковая терапия для разума, тела и души
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Версия:
3.4.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CrazyBee
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Лечебная звукотерапия — это приложение для тех, кто хочет глубоко расслабиться, восстановить концентрацию или просто лучше спать. Здесь ты найдёшь бинауральные ритмы, частоты Сольфеджио, тибетские поющие чаши, звуки природы и мантры. Просто выбери цель — успокоиться, медитировать, сосредоточиться — и запусти нужную звуковую волну. Всё работает без регистрации и встроенной рекламы.


Приложение подойдёт и новичкам, и тем, кто практикует йогу, духовные практики или регулярно медитирует. Ты можешь включить музыку для сна, восстановить силы после стресса, повысить энергию или усилить креативность — все треки подобраны по целевому эффекту. Работает офлайн, доступно на Android. Зайди, надень наушники и проверь, как звук может изменить самочувствие уже через 5 минут.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked) v3.4.1 MOD APK

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Скачать Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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