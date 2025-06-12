Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked) 3.4.1
Восстанови равновесие: звуковая терапия для разума, тела и души
Лечебная звукотерапия — это приложение для тех, кто хочет глубоко расслабиться, восстановить концентрацию или просто лучше спать. Здесь ты найдёшь бинауральные ритмы, частоты Сольфеджио, тибетские поющие чаши, звуки природы и мантры. Просто выбери цель — успокоиться, медитировать, сосредоточиться — и запусти нужную звуковую волну. Всё работает без регистрации и встроенной рекламы.
Приложение подойдёт и новичкам, и тем, кто практикует йогу, духовные практики или регулярно медитирует. Ты можешь включить музыку для сна, восстановить силы после стресса, повысить энергию или усилить креативность — все треки подобраны по целевому эффекту. Работает офлайн, доступно на Android. Зайди, надень наушники и проверь, как звук может изменить самочувствие уже через 5 минут.
Премиум разблокирован
Скачать Лечебная звукотерапия (Мод, Unlocked) v3.4.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.