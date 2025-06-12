Описание

Лечебная звукотерапия — это приложение для тех, кто хочет глубоко расслабиться, восстановить концентрацию или просто лучше спать. Здесь ты найдёшь бинауральные ритмы, частоты Сольфеджио, тибетские поющие чаши, звуки природы и мантры. Просто выбери цель — успокоиться, медитировать, сосредоточиться — и запусти нужную звуковую волну. Всё работает без регистрации и встроенной рекламы.





Приложение подойдёт и новичкам, и тем, кто практикует йогу, духовные практики или регулярно медитирует. Ты можешь включить музыку для сна, восстановить силы после стресса, повысить энергию или усилить креативность — все треки подобраны по целевому эффекту. Работает офлайн, доступно на Android. Зайди, надень наушники и проверь, как звук может изменить самочувствие уже через 5 минут.