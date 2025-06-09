FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked) 8.3
Рисуй, подчеркивай и редактируй без лишнего — лёгкий инструмент всегда под рукой
FP sDraw (Рисовалка) — это простой и удобный графический редактор без рекламы, созданный для тех, кому нужен быстрый и лёгкий инструмент без лишних функций. Запускается мгновенно, работает плавно и идеально подходит для повседневных задач — от заметок до мемов.
С помощью FP sDraw можно подписывать фотографии, рисовать схемы, выделять элементы, добавлять текст, стрелки, фигуры или использовать аэрограф. Поддерживаются разные стили рисования, масштабирование и редактирование изображений прямо с устройства. Всё максимально просто — открыл, нарисовал, сохранил. Отличный выбор для быстрых идей, черновиков и визуальных заметок.
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Скачать FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked) v8.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.