android-1.ru / Программы / Разное / FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked)
FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked)

FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked) 8.3

Рисуй, подчеркивай и редактируй без лишнего — лёгкий инструмент всегда под рукой
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
8.3
Требования:
Android 2.2
Разработчик:
Fsoft Production
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

FP sDraw (Рисовалка) — это простой и удобный графический редактор без рекламы, созданный для тех, кому нужен быстрый и лёгкий инструмент без лишних функций. Запускается мгновенно, работает плавно и идеально подходит для повседневных задач — от заметок до мемов.


С помощью FP sDraw можно подписывать фотографии, рисовать схемы, выделять элементы, добавлять текст, стрелки, фигуры или использовать аэрограф. Поддерживаются разные стили рисования, масштабирование и редактирование изображений прямо с устройства. Всё максимально просто — открыл, нарисовал, сохранил. Отличный выбор для быстрых идей, черновиков и визуальных заметок.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked) v8.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked) 1 Мб Ссылка 2 1 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked)
GPS данные Glonass координаты (Мод, Unlocked)
Version: 2.9.00
Пульт для LG TV (Мод, Unlocked)
Пульт для LG TV (Мод, Unlocked)
Version: 1.8.8
Your Calendar Widget (Мод, Unlocked)
Your Calendar Widget (Мод, Unlocked)
Version: 1.66.1
Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked)
Cash Reader Определитель Купюр (Мод, Unlocked)
Version: 2.29.8
WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked)
WDownloader - загрузчик видео (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.19
Dais Dark - Poweramp v3 Skin
Dais Dark - Poweramp v3 Skin
Version: 1.5.1
ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked)
ZX-файловый менеджер (Мод, Unlocked)
Version: v4.0.129
SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)
SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.84

Отзывы о FP sDraw (Рисовалка) (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив