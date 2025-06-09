Описание

FP sDraw (Рисовалка) — это простой и удобный графический редактор без рекламы, созданный для тех, кому нужен быстрый и лёгкий инструмент без лишних функций. Запускается мгновенно, работает плавно и идеально подходит для повседневных задач — от заметок до мемов.





С помощью FP sDraw можно подписывать фотографии, рисовать схемы, выделять элементы, добавлять текст, стрелки, фигуры или использовать аэрограф. Поддерживаются разные стили рисования, масштабирование и редактирование изображений прямо с устройства. Всё максимально просто — открыл, нарисовал, сохранил. Отличный выбор для быстрых идей, черновиков и визуальных заметок.