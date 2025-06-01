Your Calendar Widget (Мод, Unlocked) 1.66.1
Все события под рукой — один виджет для экрана, панели и блокировки
Your Calendar Widget — это гибкий виджет для отображения событий из Google Календаря прямо на главном экране, в шторке уведомлений или даже на экране блокировки. Каждые 5 минут ты можешь мельком глянуть, что дальше по плану — без лишних тапов и переключений. Удобно, если у тебя плотный график, встречи, дедлайны и нужно держать всё под контролем. А главное — виджет настраивается под тебя: стиль, размер, цвета, интервалы, фильтры — всё в твоих руках.
Ты можешь создать несколько виджетов с разной конфигурацией, например: рабочие задачи — в одном стиле, личные — в другом. Настраивай отображение времени, иконок, количества дней и источников календарей. Всё это работает быстро, без лишней нагрузки, и отлично интегрируется с Android-средой. Есть поддержка тёмной темы, постоянных напоминаний, оффлайн-доступа. Если хочется не просто календаря, а реально удобного инструмента — попробуй, настроь, и забудешь, как жил без него.
Премиум разблокирован
Скачать Your Calendar Widget (Мод, Unlocked) v1.66.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.