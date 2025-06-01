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Your Calendar Widget (Мод, Unlocked)

Your Calendar Widget (Мод, Unlocked) 1.66.1

Все события под рукой — один виджет для экрана, панели и блокировки
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Версия:
1.66.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Manuel Shenavai
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Your Calendar Widget — это гибкий виджет для отображения событий из Google Календаря прямо на главном экране, в шторке уведомлений или даже на экране блокировки. Каждые 5 минут ты можешь мельком глянуть, что дальше по плану — без лишних тапов и переключений. Удобно, если у тебя плотный график, встречи, дедлайны и нужно держать всё под контролем. А главное — виджет настраивается под тебя: стиль, размер, цвета, интервалы, фильтры — всё в твоих руках.


Ты можешь создать несколько виджетов с разной конфигурацией, например: рабочие задачи — в одном стиле, личные — в другом. Настраивай отображение времени, иконок, количества дней и источников календарей. Всё это работает быстро, без лишней нагрузки, и отлично интегрируется с Android-средой. Есть поддержка тёмной темы, постоянных напоминаний, оффлайн-доступа. Если хочется не просто календаря, а реально удобного инструмента — попробуй, настроь, и забудешь, как жил без него.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Your Calendar Widget (Мод, Unlocked) v1.66.1 MOD APK

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Скачать Your Calendar Widget (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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