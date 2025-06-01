Описание

Your Calendar Widget — это гибкий виджет для отображения событий из Google Календаря прямо на главном экране, в шторке уведомлений или даже на экране блокировки. Каждые 5 минут ты можешь мельком глянуть, что дальше по плану — без лишних тапов и переключений. Удобно, если у тебя плотный график, встречи, дедлайны и нужно держать всё под контролем. А главное — виджет настраивается под тебя: стиль, размер, цвета, интервалы, фильтры — всё в твоих руках.





Ты можешь создать несколько виджетов с разной конфигурацией, например: рабочие задачи — в одном стиле, личные — в другом. Настраивай отображение времени, иконок, количества дней и источников календарей. Всё это работает быстро, без лишней нагрузки, и отлично интегрируется с Android-средой. Есть поддержка тёмной темы, постоянных напоминаний, оффлайн-доступа. Если хочется не просто календаря, а реально удобного инструмента — попробуй, настроь, и забудешь, как жил без него.