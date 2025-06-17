Описание

Оставь зал и сложные тренажёры за дверью: Dr. Kegel ведёт короткие, почти незаметные сессии прямо на диване или в офисном кресле. Приложение напоминает, что «сидячий» — не диагноз, но риск; объясняет, почему мышцы тазового дна важны для силы, контроля и уверенности, и показывает, как вернуть им тонус за пять минут в день.





Внутри ждут 5-минутные тренировки с адаптацией под уровень, анимации, таймер и интеллектуальный трекер прогресса, который подскажет, когда увеличить нагрузку. Доступен календарь, скрытый режим уведомлений и базовые статьи о мужском здоровье, чтобы понимать, зачем делаешь каждое сжатие. Тренируйся дома, в дороге или во время видеозвонка — никто не заметит, а результат скажется там, где действительно важно.