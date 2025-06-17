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Dr. Kegel: For Men’s Health (Мод, Premium Unlocked)

Dr. Kegel: For Men’s Health (Мод, Premium Unlocked) 1.28.1

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Версия:
1.28.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ApperCut
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 17:25
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Оставь зал и сложные тренажёры за дверью: Dr. Kegel ведёт короткие, почти незаметные сессии прямо на диване или в офисном кресле. Приложение напоминает, что «сидячий» — не диагноз, но риск; объясняет, почему мышцы тазового дна важны для силы, контроля и уверенности, и показывает, как вернуть им тонус за пять минут в день.


Внутри ждут 5-минутные тренировки с адаптацией под уровень, анимации, таймер и интеллектуальный трекер прогресса, который подскажет, когда увеличить нагрузку. Доступен календарь, скрытый режим уведомлений и базовые статьи о мужском здоровье, чтобы понимать, зачем делаешь каждое сжатие. Тренируйся дома, в дороге или во время видеозвонка — никто не заметит, а результат скажется там, где действительно важно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Dr. Kegel: For Men’s Health (Мод, Premium Unlocked) v1.28.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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