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ПианоМетр – Настройка пианино (Мод, Unlocked)

ПианоМетр – Настройка пианино (Мод, Unlocked) v4.0.0

Настрой фортепиано как мастер с помощью смартфона и немного терпения

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Версия:
4.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Willey Piano
Категория:
Музыка / На русском
Обновлено:
Сегодня, 18:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

ПианоМетр — это продвинутый инструмент настройки фортепиано, превращающий твой Android в точного цифрового помощника. Приложение рассчитано на настройку не просто "по тюнеру", а с учётом индивидуальных акустических особенностей инструмента. Оно анализирует обертоны каждой ноты и строит персональный отклонённый строй — такой, каким его сделал бы опытный настройщик на слух. Даже если у тебя нет специального оборудования, ты получаешь результат, близкий к профессиональному. Бесплатная версия позволит оценить работу — доступна настройка от до малой до до второй октавы.


ПианоМетр учитывает реальные физические отклонения звука, вычисляет оптимальные интервалы и автоматически предлагает наиболее сбалансированный строй для всего инструмента. Это не просто хроматический тюнер, а полноценная система анализа, с которой можно настраивать как домашние пианино, так и концертные рояли. Приложение подскажет, какие струны подтянуть и до какого значения — тебе остаётся только действовать. Готов попробовать себя в роли настройщика? Начни с первой октавы — и поймёшь, насколько точно работает этот цифровой помощник.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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