Описание

ПианоМетр — это продвинутый инструмент настройки фортепиано, превращающий твой Android в точного цифрового помощника. Приложение рассчитано на настройку не просто "по тюнеру", а с учётом индивидуальных акустических особенностей инструмента. Оно анализирует обертоны каждой ноты и строит персональный отклонённый строй — такой, каким его сделал бы опытный настройщик на слух. Даже если у тебя нет специального оборудования, ты получаешь результат, близкий к профессиональному. Бесплатная версия позволит оценить работу — доступна настройка от до малой до до второй октавы.





ПианоМетр учитывает реальные физические отклонения звука, вычисляет оптимальные интервалы и автоматически предлагает наиболее сбалансированный строй для всего инструмента. Это не просто хроматический тюнер, а полноценная система анализа, с которой можно настраивать как домашние пианино, так и концертные рояли. Приложение подскажет, какие струны подтянуть и до какого значения — тебе остаётся только действовать. Готов попробовать себя в роли настройщика? Начни с первой октавы — и поймёшь, насколько точно работает этот цифровой помощник.