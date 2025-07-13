ПианоМетр – Настройка пианино (Мод, Unlocked) v4.0.0
Настрой фортепиано как мастер с помощью смартфона и немного терпения
ПианоМетр — это продвинутый инструмент настройки фортепиано, превращающий твой Android в точного цифрового помощника. Приложение рассчитано на настройку не просто "по тюнеру", а с учётом индивидуальных акустических особенностей инструмента. Оно анализирует обертоны каждой ноты и строит персональный отклонённый строй — такой, каким его сделал бы опытный настройщик на слух. Даже если у тебя нет специального оборудования, ты получаешь результат, близкий к профессиональному. Бесплатная версия позволит оценить работу — доступна настройка от до малой до до второй октавы.
ПианоМетр учитывает реальные физические отклонения звука, вычисляет оптимальные интервалы и автоматически предлагает наиболее сбалансированный строй для всего инструмента. Это не просто хроматический тюнер, а полноценная система анализа, с которой можно настраивать как домашние пианино, так и концертные рояли. Приложение подскажет, какие струны подтянуть и до какого значения — тебе остаётся только действовать. Готов попробовать себя в роли настройщика? Начни с первой октавы — и поймёшь, насколько точно работает этот цифровой помощник.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.