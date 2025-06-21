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GoneMAD Music Player Unlocker (Мод, Premium Unlocked)

GoneMAD Music Player Unlocker (Мод, Premium Unlocked) 3.6.3(Beta)

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Версия:
3.6.3(Beta)
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GoneMAD Software LLC
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 17:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 172
Скриншоты
Описание

Музыкальный проигрыватель GoneMAD - это высокоинтеллектуальный музыкальный проигрыватель с множеством привлекательных и расширенных функций. Это отличное приложение для музыкального проигрывателя для всех, кто любит музыку и хочет слушать ее, когда и где захочет. Быстро создайте идеальную среду для прослушивания и предоставляйте пользователям высококачественные песни.


Это приложение для музыкального проигрывателя имеет уникальный и современный интерфейс, который может предоставить вам наилучшие впечатления. Пользователи могут сразу почувствовать тонкие линии и расположение рамки при его использовании. Кроме того, режим автоматического диджея – бесконечное воспроизведение музыки аккуратно упорядочивает такие функции, как поиск, зацикливание и другие функции, которые требуются музыкальному проигрывателю. Затем пользователи могут использовать функции приложения, не выполняя слишком много сложных операций. Просто нажмите на значок поиска и введите ключевые слова, чтобы найти и наслаждаться песнями, которые вы хотите прослушать. Кроме того, вы можете быстрее и проще реализовать множество других привлекательных функций приложения.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GoneMAD Music Player Unlocker (Мод, Premium Unlocked) v3.6.3(Beta) MOD APK

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Скачать GoneMAD Music Player Unlocker (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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