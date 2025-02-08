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Funk Brasil: барабанные пэды (Мод, Unlocked)

Funk Brasil: барабанные пэды (Мод, Unlocked) 8.35.0

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Версия:
8.35.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
963
Скриншоты
Описание

Funk Brasil позволяет пользователям взбудоражить воздух великолепными записями. Пользователи могут смешивать все с барабанными битами на основе инструментов, предоставляемых системой. Различные системы аккомпанемента ударных позволяют создавать сотни записей в различных стилях и жанрах. Любой может владеть и использовать его в качестве электронного музыкального инструмента нового поколения. Работа приложения настроена на многих типах устройств.


Типы оборудования, подходящие для Funk Brasil, можно устанавливать и использовать в течение длительного времени. В частности, процесс создания звуков и их записи будет осуществляться вами. Мастерское сочетание пользователя и приложения может производить записи удивительного качества. Поэтому вам нужно прикоснуться к пэдам, чтобы начать свою работу. Сенсорные телефоны или планшеты — хороший выбор, если вы хотите иметь самое лучшее пространство.


Барабаны — основной инструмент, из которого состоят пластинки Funk Brasil. Тем не менее, ваше пространство для удовольствия будет расширено за счет новых вариантов выбора. Они сочетаются с барабанами и создают ваш музыкальный стиль. Пользователь будет ворошить пространство одним прикосновением к подушечке. Иконки на пэде помогут пользователю отличить и легко исполнить трек. Каждую неделю система будет обновлять новые типы барабанов с улучшенным качеством звука.


Спецификации легче настроить с помощью клавиш управления Funk Brasil. Аудиозаписи, загруженные в виде фрагментов, сохранят исходный ритм и звук. К пэдам можно прикасаться одновременно, чтобы создать фантастическую звуковую комбинацию. Система предоставит самые основные гарантии качества звука, включая запись вашего голоса в студийном качестве. Процесс будет прерван несколькими объявлениями, но вы можете удалить их при покупке премиум-версии.


Пользователям не составит труда завершить свою музыку в Funk Brasil с исключительными сопутствующими утилитами. Вся музыка хранится в формате MP3 и помогает вам оживить впечатления. Вместо использования электронного барабана пользователи могут приобрести аналогичный барабан со множеством утилит при установке приложения. Все действия бесплатны, а при подключении к системе вы будете знакомиться с более совершенными услугами в течение длительного времени.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Funk Brasil: барабанные пэды (Мод, Unlocked) v8.35.0 MOD APK

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Скачать Funk Brasil: барабанные пэды (Мод, Unlocked) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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