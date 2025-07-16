MP3 Аудио Резак, Конвертер (Мод, Unlocked) v15.7.0
Быстрое редактирование и конвертация музыки и видео в одном удобном приложении
MP3 Аудио Резак, Конвертер — это многофункциональный инструмент для редактирования аудио и видео, который экономит твое время и делает работу с мультимедиа максимально простой. Хотите вырезать любимый фрагмент из трека? Объединить несколько клипов в один ролик? Или быстро конвертировать файл из одного формата в другой? Всё это теперь возможно в одном приложении.
Быстро, точно и без лишних шагов. С помощью интуитивно понятного интерфейса ты сможешь легко нарезать музыку, обрезать видео, создать рингтон или объединить аудио для плейлиста. Приложение поддерживает самые популярные форматы — MP3, WAV, AAC, MP4, и другие. И главное — оно работает быстрее большинства аналогов, не теряя при этом качество. Ускорь свою работу и сосредоточься на творчестве — остальное сделает этот резак.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.