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Лупа - Увеличительное Стекло (Мод, Unlocked)

Лупа - Увеличительное Стекло (Мод, Unlocked) v4.8.9

Мгновенное увеличение мелких деталей — прямо с экрана твоего телефона

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Версия:
4.8.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Digitalchemy, LLC
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Лупа – Увеличительное Стекло — это удобное цифровое увеличение, которое превращает камеру твоего смартфона в мощное увеличительное стекло. Забыл очки? Нужно прочитать мелкий шрифт на упаковке или рассмотреть крошечную деталь? Просто запусти приложение и используй свой телефон как настоящую лупу. Поддерживается цифровой зум, фокусировка, заморозка кадра и вспышка — всё, что нужно для удобного просмотра в любых условиях.


Интерфейс прост и интуитивен, ты мгновенно получаешь нужный результат — без сложных настроек. Увеличивай текст, рассмотри насекомое, прочитай инструкцию или просто понаблюдай за интересными мелочами окружающего мира. Лупа Плюс работает быстро, без рекламы и совершенно бесплатно. Это тот самый помощник, который всегда с тобой — в сумке, в кармане, в телефоне.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Лупа - Увеличительное Стекло (Мод, Unlocked) v4.8.9 MOD APK

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Скачать Лупа - Увеличительное Стекло (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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