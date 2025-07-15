Описание

Лупа – Увеличительное Стекло — это удобное цифровое увеличение, которое превращает камеру твоего смартфона в мощное увеличительное стекло. Забыл очки? Нужно прочитать мелкий шрифт на упаковке или рассмотреть крошечную деталь? Просто запусти приложение и используй свой телефон как настоящую лупу. Поддерживается цифровой зум, фокусировка, заморозка кадра и вспышка — всё, что нужно для удобного просмотра в любых условиях.





Интерфейс прост и интуитивен, ты мгновенно получаешь нужный результат — без сложных настроек. Увеличивай текст, рассмотри насекомое, прочитай инструкцию или просто понаблюдай за интересными мелочами окружающего мира. Лупа Плюс работает быстро, без рекламы и совершенно бесплатно. Это тот самый помощник, который всегда с тобой — в сумке, в кармане, в телефоне.