Лупа - Увеличительное Стекло (Мод, Unlocked) v4.8.9
Мгновенное увеличение мелких деталей — прямо с экрана твоего телефона
Лупа – Увеличительное Стекло — это удобное цифровое увеличение, которое превращает камеру твоего смартфона в мощное увеличительное стекло. Забыл очки? Нужно прочитать мелкий шрифт на упаковке или рассмотреть крошечную деталь? Просто запусти приложение и используй свой телефон как настоящую лупу. Поддерживается цифровой зум, фокусировка, заморозка кадра и вспышка — всё, что нужно для удобного просмотра в любых условиях.
Интерфейс прост и интуитивен, ты мгновенно получаешь нужный результат — без сложных настроек. Увеличивай текст, рассмотри насекомое, прочитай инструкцию или просто понаблюдай за интересными мелочами окружающего мира. Лупа Плюс работает быстро, без рекламы и совершенно бесплатно. Это тот самый помощник, который всегда с тобой — в сумке, в кармане, в телефоне.
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Скачать Лупа - Увеличительное Стекло (Мод, Unlocked) v4.8.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.