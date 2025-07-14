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Multi Layer - фоторедактор (Мод, Unlocked)

Multi Layer - фоторедактор (Мод, Unlocked) v2.22.0

Создавай яркие фото с эффектами и слоями не хуже профессионалов

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Версия:
2.22.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
WandApps
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Multi Layer – фоторедактор — это мощное и простое приложение, которое позволяет редактировать изображения с помощью нескольких слоёв, как в продвинутых графических редакторах. Ты можешь добавлять текст, стикеры, фильтры, рамки и эффекты, свободно перемещая и масштабируя каждый элемент. Поддержка слоёв делает твоё фото не просто отредактированным, а по-настоящему творческим — ты сам создаёшь композицию. Сделал снимок или выбрал из галереи — и сразу в дело, без лишней подготовки.


Приложение полностью интуитивное и не требует опыта работы с фоторедакторами. Каждый инструмент понятен: хочешь повернуть слой — просто двумя пальцами, добавить надпись — нажал и напечатал. Можно создавать коллажи, оформлять поздравления, добавлять атмосферные эффекты и сохранять всё в высоком качестве. Удобный интерфейс и лёгкость в работе делают Multi Layer отличным выбором как для быстрых правок, так и для креативных проектов. Попробуй — и сам убедись, насколько просто творить.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Multi Layer - фоторедактор (Мод, Unlocked) v2.22.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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