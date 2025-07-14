Описание

Multi Layer – фоторедактор — это мощное и простое приложение, которое позволяет редактировать изображения с помощью нескольких слоёв, как в продвинутых графических редакторах. Ты можешь добавлять текст, стикеры, фильтры, рамки и эффекты, свободно перемещая и масштабируя каждый элемент. Поддержка слоёв делает твоё фото не просто отредактированным, а по-настоящему творческим — ты сам создаёшь композицию. Сделал снимок или выбрал из галереи — и сразу в дело, без лишней подготовки.





Приложение полностью интуитивное и не требует опыта работы с фоторедакторами. Каждый инструмент понятен: хочешь повернуть слой — просто двумя пальцами, добавить надпись — нажал и напечатал. Можно создавать коллажи, оформлять поздравления, добавлять атмосферные эффекты и сохранять всё в высоком качестве. Удобный интерфейс и лёгкость в работе делают Multi Layer отличным выбором как для быстрых правок, так и для креативных проектов. Попробуй — и сам убедись, насколько просто творить.