Multi Layer - фоторедактор (Мод, Unlocked) v2.22.0
Создавай яркие фото с эффектами и слоями не хуже профессионалов
Multi Layer – фоторедактор — это мощное и простое приложение, которое позволяет редактировать изображения с помощью нескольких слоёв, как в продвинутых графических редакторах. Ты можешь добавлять текст, стикеры, фильтры, рамки и эффекты, свободно перемещая и масштабируя каждый элемент. Поддержка слоёв делает твоё фото не просто отредактированным, а по-настоящему творческим — ты сам создаёшь композицию. Сделал снимок или выбрал из галереи — и сразу в дело, без лишней подготовки.
Приложение полностью интуитивное и не требует опыта работы с фоторедакторами. Каждый инструмент понятен: хочешь повернуть слой — просто двумя пальцами, добавить надпись — нажал и напечатал. Можно создавать коллажи, оформлять поздравления, добавлять атмосферные эффекты и сохранять всё в высоком качестве. Удобный интерфейс и лёгкость в работе делают Multi Layer отличным выбором как для быстрых правок, так и для креативных проектов. Попробуй — и сам убедись, насколько просто творить.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.