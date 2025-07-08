Описание

FitSwap: AI-переключатель одежды — это твоя персональная гардеробная с искусственным интеллектом, где примерка нарядов происходит в реальном времени, без очередей и примерочных. Загрузите фото — и мгновенно примеряйте образы: от повседневной классики до яркого уличного стиля, от строгого офиса до вечернего выхода. Идеально для тех, кто хочет подобрать лук на свидание, фотосессию или просто освежить гардероб. Алгоритмы точно подстраивают одежду под фигуру, освещение и позу, чтобы результат выглядел естественно и реалистично.





Более 1000 образов, гибкая настройка, сохранение, обмен с друзьями и постоянно обновляемая база модных трендов делают FitSwap не просто приложением, а вдохновляющим модным инструментом. Экспериментируй, комбинируй стили, создавай подборки — и находи себя заново каждый день. FitSwap работает быстро, не требует студийных фото и подходит для любого пола и телосложения. Забудь о примерочных и неудачных покупках — теперь ты видишь результат до покупки. Стиль начинается с одного касания.