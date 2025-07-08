FitSwap: AI-переключатель одежды — это твоя персональная гардеробная с искусственным интеллектом, где примерка нарядов происходит в реальном времени, без очередей и примерочных. Загрузите фото — и мгновенно примеряйте образы: от повседневной классики до яркого уличного стиля, от строгого офиса до вечернего выхода. Идеально для тех, кто хочет подобрать лук на свидание, фотосессию или просто освежить гардероб. Алгоритмы точно подстраивают одежду под фигуру, освещение и позу, чтобы результат выглядел естественно и реалистично.
Более 1000 образов, гибкая настройка, сохранение, обмен с друзьями и постоянно обновляемая база модных трендов делают FitSwap не просто приложением, а вдохновляющим модным инструментом. Экспериментируй, комбинируй стили, создавай подборки — и находи себя заново каждый день. FitSwap работает быстро, не требует студийных фото и подходит для любого пола и телосложения. Забудь о примерочных и неудачных покупках — теперь ты видишь результат до покупки. Стиль начинается с одного касания.
Премиум разблокирован
Скачать FitSwap: AI Clothes Changer (Мод, Unlocked) v9.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.