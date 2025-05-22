FitRoom: Virtual Try On Clothe (Мод, Unlocked) 1.1.5
Виртуальная примерочная с ИИ: примеряй одежду без лишних движений
FitRoom: Virtual Try On Clothe — это инновационное приложение для виртуальной примерки одежды на базе искусственного интеллекта, которое упрощает выбор одежды в онлайне. Каждые пять минут — это новая вещь на экране, мгновенное сравнение фасонов, цветов и стилей, без необходимости идти в магазин или раздеваться. FitRoom даёт возможность увидеть, как вещь смотрится на тебе, прямо с экрана телефона.
Благодаря точному распознаванию формы тела и интеллектуальной подгонке одежды, ты можешь уверенно выбирать подходящие размеры и стили, экономя время и избегая возвратов. Приложение подходит как для личного использования, так и для брендов и магазинов, которые хотят показать товары клиентам в интерактивной форме. FitRoom: Virtual Try On Clothe — это не просто зеркало в телефоне, а шаг в будущее шопинга, где ты — в центре модной вселенной.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.