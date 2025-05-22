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FitRoom: Virtual Try On Clothe (Мод, Unlocked)

FitRoom: Virtual Try On Clothe (Мод, Unlocked) 1.1.5

Виртуальная примерочная с ИИ: примеряй одежду без лишних движений
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Версия:
1.1.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SilverAI Inc
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

FitRoom: Virtual Try On Clothe — это инновационное приложение для виртуальной примерки одежды на базе искусственного интеллекта, которое упрощает выбор одежды в онлайне. Каждые пять минут — это новая вещь на экране, мгновенное сравнение фасонов, цветов и стилей, без необходимости идти в магазин или раздеваться. FitRoom даёт возможность увидеть, как вещь смотрится на тебе, прямо с экрана телефона.


Благодаря точному распознаванию формы тела и интеллектуальной подгонке одежды, ты можешь уверенно выбирать подходящие размеры и стили, экономя время и избегая возвратов. Приложение подходит как для личного использования, так и для брендов и магазинов, которые хотят показать товары клиентам в интерактивной форме. FitRoom: Virtual Try On Clothe — это не просто зеркало в телефоне, а шаг в будущее шопинга, где ты — в центре модной вселенной.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FitRoom: Virtual Try On Clothe (Мод, Unlocked) v1.1.5 MOD APK

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Скачать FitRoom: Virtual Try On Clothe (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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