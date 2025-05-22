Описание

FitRoom: Virtual Try On Clothe — это инновационное приложение для виртуальной примерки одежды на базе искусственного интеллекта, которое упрощает выбор одежды в онлайне. Каждые пять минут — это новая вещь на экране, мгновенное сравнение фасонов, цветов и стилей, без необходимости идти в магазин или раздеваться. FitRoom даёт возможность увидеть, как вещь смотрится на тебе, прямо с экрана телефона.





Благодаря точному распознаванию формы тела и интеллектуальной подгонке одежды, ты можешь уверенно выбирать подходящие размеры и стили, экономя время и избегая возвратов. Приложение подходит как для личного использования, так и для брендов и магазинов, которые хотят показать товары клиентам в интерактивной форме. FitRoom: Virtual Try On Clothe — это не просто зеркало в телефоне, а шаг в будущее шопинга, где ты — в центре модной вселенной.