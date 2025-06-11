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Фоторамки - фоторедактор (Мод, Unlocked)

Фоторамки - фоторедактор (Мод, Unlocked) 1.3.1

Укрась фото стильной рамкой и добавь эффекты в пару касаний
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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Фоторамки – фоторедактор — это простое и удобное приложение, с помощью которого ты можешь добавлять стильные рамки к своим фотографиям и легко их редактировать. Встроенный редактор позволяет обрезать, поворачивать, настраивать яркость и применять разнообразные фильтры и фотоэффекты — всё, что нужно для создания красивых и запоминающихся снимков.


Приложение предлагает уникальные рамки в стиле предметов: от кружек и мобильных телефонов до бутылок и часов. Таких оригинальных шаблонов ты не найдёшь в других редакторах. Выбирай категорию, вдохновляйся и создавай креативные изображения, которые легко поделиться с друзьями или опубликовать в соцсетях. Фоторамки – фоторедактор — это весёлый и простой способ сделать каждое фото особенным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Фоторамки - фоторедактор (Мод, Unlocked) v1.3.1 MOD APK

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Скачать Фоторамки - фоторедактор (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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