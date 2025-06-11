Фоторамки - фоторедактор (Мод, Unlocked) 1.3.1
Укрась фото стильной рамкой и добавь эффекты в пару касаний
Фоторамки – фоторедактор — это простое и удобное приложение, с помощью которого ты можешь добавлять стильные рамки к своим фотографиям и легко их редактировать. Встроенный редактор позволяет обрезать, поворачивать, настраивать яркость и применять разнообразные фильтры и фотоэффекты — всё, что нужно для создания красивых и запоминающихся снимков.
Приложение предлагает уникальные рамки в стиле предметов: от кружек и мобильных телефонов до бутылок и часов. Таких оригинальных шаблонов ты не найдёшь в других редакторах. Выбирай категорию, вдохновляйся и создавай креативные изображения, которые легко поделиться с друзьями или опубликовать в соцсетях. Фоторамки – фоторедактор — это весёлый и простой способ сделать каждое фото особенным.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.