Описание

Фоторамки – фоторедактор — это простое и удобное приложение, с помощью которого ты можешь добавлять стильные рамки к своим фотографиям и легко их редактировать. Встроенный редактор позволяет обрезать, поворачивать, настраивать яркость и применять разнообразные фильтры и фотоэффекты — всё, что нужно для создания красивых и запоминающихся снимков.





Приложение предлагает уникальные рамки в стиле предметов: от кружек и мобильных телефонов до бутылок и часов. Таких оригинальных шаблонов ты не найдёшь в других редакторах. Выбирай категорию, вдохновляйся и создавай креативные изображения, которые легко поделиться с друзьями или опубликовать в соцсетях. Фоторамки – фоторедактор — это весёлый и простой способ сделать каждое фото особенным.