Artimind: AI Art Generator (Мод, Unlocked) 3.4.1
Artimind - гениальное приложение AI Art Generator, которое открывает перед вами уникальное художественное путешествие. В эпоху ИИ, где возможности становятся безграничными, Artimind приглашает вас исследовать свой творческий потенциал, независимо от вашего опыта или формального образования в искусстве.
С помощью революционного цифрового полотна Artimind вы сможете перенести свои художественные амбиции в реальность. Больше нет необходимости беспокоиться о художественных ограничениях или навыках рисования. Сила и интеллект ИИ в Artimind помогут вам преодолеть эти преграды и развить свой художественный потенциал.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.