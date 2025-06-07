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Artimind: AI Art Generator (Мод, Unlocked)

Artimind: AI Art Generator (Мод, Unlocked) 3.4.1

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Версия:
3.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Apero Vision Lab
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Вчера, 20:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 861
Скриншоты
Описание

Artimind - гениальное приложение AI Art Generator, которое открывает перед вами уникальное художественное путешествие. В эпоху ИИ, где возможности становятся безграничными, Artimind приглашает вас исследовать свой творческий потенциал, независимо от вашего опыта или формального образования в искусстве.


С помощью революционного цифрового полотна Artimind вы сможете перенести свои художественные амбиции в реальность. Больше нет необходимости беспокоиться о художественных ограничениях или навыках рисования. Сила и интеллект ИИ в Artimind помогут вам преодолеть эти преграды и развить свой художественный потенциал.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Artimind: AI Art Generator (Мод, Unlocked) v3.4.1 MOD APK

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Скачать Artimind: AI Art Generator (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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