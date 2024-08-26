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MiX Camera for Mi Camera (Мод, Unlocked)

MiX Camera for Mi Camera (Мод, Unlocked) 8.9

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Версия:
8.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Beauty Apps Studio
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 101
Скриншоты
Описание

MiX Camera - это великолепное приложение, созданное на основе впечатляющей камеры Mi 12. Оно предлагает вам широкий набор функций, которые позволят вам создавать потрясающие фотографии, подобные тем, что можно сделать с камерой Mi 12.


С MiX Camera у вас будет доступ к множеству улучшенных функций, которые помогут вам сделать лучшие снимки. Возможности приложения включают различные режимы съемки, такие как портрет, ночной режим, панорама и другие. Вы сможете создавать профессионально выглядящие фотографии с помощью режима HDR, регулировать экспозицию и настраивать баланс белого.


MiX Camera также предлагает вам возможность использовать различные эффекты и фильтры, чтобы придать вашим фотографиям уникальный стиль. Вы сможете добавлять красивые фильтры, настраивать яркость, контрастность и насыщенность цветов, а также применять эффекты размытия и другие специальные эффекты.


Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, вы сможете легко управлять всеми функциями камеры и получать удовольствие от процесса съемки. MiX Camera совместимо со всеми устройствами Android 4.4 и выше, поэтому вы сможете использовать это мощное приложение на своем смартфоне или планшете. Не упустите возможность создавать потрясающие фотографии с помощью MiX Camera и делиться ими с другими. Погрузитесь в мир фотографии с этим удивительным приложением!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать MiX Camera for Mi Camera (Мод, Unlocked) v8.9 MOD APK

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Скачать MiX Camera for Mi Camera (Мод, Unlocked) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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