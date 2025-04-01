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1Gallery: Фото и Сейф (Мод, Premium Unlocked)

1Gallery: Фото и Сейф 1.1.1-2.210425

Unlocked

Галерея с замком: скрывай фото, управляй безопасностью и стилем
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Версия:
1.1.1-2.210425
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
todayweather.co
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

1Gallery - Это продвинутое приложение-галерея для тех, кто хочет больше, чем просто листать фото. В 1Gallery ты сам настраиваешь внешний вид, сортировку и доступ — всё под себя. Каждые 5 минут ты не просто просматриваешь снимки, а используешь встроенные инструменты: шифруешь, скрываешь, настраиваешь приватные альбомы. Работает быстро, выглядит стильно, при этом остаётся простой в освоении.


Главная фишка 1Gallery — сильный уровень безопасности. Здесь можно спрятать не только личные фото и видео, но и копии документов, банковские карты, ID. Всё шифруется и защищается паролем или биометрией. Интерфейс не перегружен, но позволяет быстро управлять контентом: перемещать, скрывать, передавать. Нет рекламы, работает офлайн, подходит как для базовой замены галереи, так и для тех, кто беспокоится о конфиденциальности.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 1Gallery: Фото и Сейф (Мод, Premium Unlocked) v1.1.1-2.210425 MOD APK

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Скачать 1Gallery: Фото и Сейф (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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