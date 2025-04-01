Описание

1Gallery - Это продвинутое приложение-галерея для тех, кто хочет больше, чем просто листать фото. В 1Gallery ты сам настраиваешь внешний вид, сортировку и доступ — всё под себя. Каждые 5 минут ты не просто просматриваешь снимки, а используешь встроенные инструменты: шифруешь, скрываешь, настраиваешь приватные альбомы. Работает быстро, выглядит стильно, при этом остаётся простой в освоении.





Главная фишка 1Gallery — сильный уровень безопасности. Здесь можно спрятать не только личные фото и видео, но и копии документов, банковские карты, ID. Всё шифруется и защищается паролем или биометрией. Интерфейс не перегружен, но позволяет быстро управлять контентом: перемещать, скрывать, передавать. Нет рекламы, работает офлайн, подходит как для базовой замены галереи, так и для тех, кто беспокоится о конфиденциальности.