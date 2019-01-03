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piZap: Design & Edit Photos (Мод, Premium Unlocked)

piZap: Design & Edit Photos 6.6.2

Unlocked
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Версия:
6.6.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
piZap
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
594
Скриншоты
Описание

Благодаря уникальным наборам для редактирования, вставки и обрезки piZap Photo Editor, MEME Maker открывает мир дизайна изображений. Приложение переносит нас в яркий графический мир, наполненный тысячами забавных наклеек, красивыми художественными шрифтами и многочисленными уникальными макетами изображений. Вы можете совершенно свободно рисовать здесь свои работы при нашей активной поддержке.


MEME Maker предоставляет самые удивительные инструменты для создания изображений с помощью piZap Photo Editor. Используя эту функцию коррекции изображения, вы можете создать многомерное изображение с оптимально улучшенным цветом изображения. Мы постоянно предлагаем тысячи доступных фильтров, основанных на потребностях пользователей, чтобы максимально улучшить ваши фотографии. Вы должны использовать нашу функцию улучшения изображения, чтобы придать вашим фотографиям новый вид. Удаление ненужных деталей для создания очаровательных природных объектов делает монтаж более разнообразным и красочным. Также не забудьте изменить фон, чтобы он соответствовал портретному изображению.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать piZap: Design & Edit Photos (Мод, Premium Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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