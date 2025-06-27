InSquare Collage - это удивительное приложение для редактирования фотографий, которое призвано оживить ваши изображения и придать им новую жизнь. Приложение предоставляет разнообразные фильтры, которые могут преобразить ваши фотографии, придав им уникальный стиль и настроение. Это позволяет каждому пользователю найти идеальный фильтр, который подходит их индивидуальному вкусу и снимку. InSquare Collage также предоставляет возможность добавлять текстовые элементы к вашим фотографиям.
Это полезно для создания подписей, названий или просто для выражения вашей креативности. Текстовые элементы могут быть легко настроены по размеру, шрифту и цвету. Несмотря на множество функций, приложение остается простым в использовании. Интерфейс интуитивно понятен, что делает редактирование фотографий доступным для всех, независимо от уровня опыта.InSquare Collage позволяет вам преобразить ваши фотографии, сделав их более живыми и креативными, и это отличный инструмент для тех, кто хочет придать своим снимкам уникальный стиль и выразительность.
Премиум разблокирован
Скачать InSquare Photo Editor, Collage (Мод, Premium Unlocked) v5.7.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.