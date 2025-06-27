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InSquare Photo Editor, Collage (Мод, Premium Unlocked)

InSquare Photo Editor, Collage (Мод, Premium Unlocked) v5.7.1

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Версия:
5.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pic Collage Maker & Photo Editor
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 02:15
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
177
Описание

InSquare Collage - это удивительное приложение для редактирования фотографий, которое призвано оживить ваши изображения и придать им новую жизнь. Приложение предоставляет разнообразные фильтры, которые могут преобразить ваши фотографии, придав им уникальный стиль и настроение. Это позволяет каждому пользователю найти идеальный фильтр, который подходит их индивидуальному вкусу и снимку. InSquare Collage также предоставляет возможность добавлять текстовые элементы к вашим фотографиям.


Это полезно для создания подписей, названий или просто для выражения вашей креативности. Текстовые элементы могут быть легко настроены по размеру, шрифту и цвету. Несмотря на множество функций, приложение остается простым в использовании. Интерфейс интуитивно понятен, что делает редактирование фотографий доступным для всех, независимо от уровня опыта.InSquare Collage позволяет вам преобразить ваши фотографии, сделав их более живыми и креативными, и это отличный инструмент для тех, кто хочет придать своим снимкам уникальный стиль и выразительность.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать InSquare Photo Editor, Collage (Мод, Premium Unlocked) v5.7.1 MOD APK

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Скачать InSquare Photo Editor, Collage (Мод, Premium Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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