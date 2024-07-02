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Glitch VHS-Волна пара,ретро (Мод, Unlocked)

Glitch VHS-Волна пара,ретро (Мод, Unlocked) 1.9.8

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Версия:
1.9.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Analog Film Photo & Photo Editor & Camera
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
406

Glitch VHS - это уникальное приложение, которое открывает перед вами неиссякаемый мир возможностей в области редактирования фотографий. Более 100 захватывающих эффектов Glitch, VHS и фильтров ждут вас, чтобы превратить ваши обыденные снимки в настоящие произведения искусства.


С Glitch VHS вы сможете внести интересные и уникальные изменения в ваши фотографии всего одним касанием. Превратите обычное изображение в захватывающий глитч-шедевр, добавьте эффекты, которые сделают ваше фото по-настоящему выдающимся. Что делает "Glitch VHS" особенно привлекательным, так это возможность создания действительно уникальных и выразительных работ. Благодаря множеству эффектов и фильтров, вы сможете играть с цветами, текстурами и композицией, придавая вашим фотографиям новую жизнь.


Это приложение не просто предлагает набор инструментов для редактирования, оно вдохновляет на творчество и эксперименты. Пользователи по всему миру оценили его возможности и уникальность, делая "Glitch VHS" незаменимым инструментом для тех, кто хочет придать своим фотографиям необычный и стильный вид.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

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Скачать Glitch VHS-Волна пара,ретро (Мод, Unlocked) 1.9.8 взлом

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Скачать Glitch VHS-Волна пара,ретро (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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