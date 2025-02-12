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Создавайте стикеры: WAStickers (Мод, Unlocked)

Создавайте стикеры: WAStickers (Мод, Unlocked) 2.2.2

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Версия:
2.2.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
343
Скриншоты
Описание

Sticker Maker - WAStickers представляет собой удивительный инструмент для творчества и самовыражения в мире WhatsApp. Это приложение дает вам неограниченные возможности создавать наклейки, которые отражают вашу уникальность и индивидуальность. Вы можете использовать свои фотографии, изображения или рисунки, чтобы создать стикеры, которые идеально подходят к вашему настроению, интересам или событиям.


Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу Sticker Maker - WAStickers, процесс создания стикеров становится увлекательным и удобным. Вы можете обрезать, изменять размер, добавлять текст и эффекты к своим изображениям, чтобы придать им индивидуальный стиль. Затем, с легкостью, отправляйте свои творения в WhatsApp и делитесь ими с вашими друзьями и семьей.


Помимо возможности создавать свои собственные стикеры, Sticker Maker - WAStickers предоставляет доступ к огромной коллекции готовых наборов стикеров на различные темы: от смешных персонажей и животных до праздничных иконок. Вы можете разнообразить свои сообщения и сделать их более яркими с помощью этих красочных и увлекательных наклеек.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Создавайте стикеры: WAStickers (Мод, Unlocked) v2.2.2 MOD APK

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Скачать Создавайте стикеры: WAStickers (Мод, Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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