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Lomopola Cam-Vintage,Analog (Мод, Premium Unlocked)

Lomopola Cam-Vintage,Analog (Мод, Premium Unlocked) 1.5.4

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Analog Film Photo & Photo Editor & Camera
Версия:
1.5.4
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
id приложения:
com.camerafilter.lomopalaro
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
254

Соскучились по этой ностальгической серии фотографий, но у вас нет принтера мгновенной печати Fuji? Приложение Lomopola Vintage Cam 1998 призвано восполнить этот пробел. Загрузите это приложение на свое мобильное устройство и приготовьтесь к путешествию во времени, наслаждаясь очарованием создания ретро-фотографий Instax. Мощь и удовольствие, которые предоставляет это приложение, не имеют себе равных. Давайте погрузимся и подробно изучим его функции.


Благодаря Lomopola Vintage Cam в ваше портативное устройство встроена миниатюрная цифровая ретро-камера Instax. Подключенный к принтеру, он работает так же, как оригинальный Lomo, печатая изображения исключительного качества, которые возвращают вас в прошлые годы. Совершите прыжок в прошлое с более чем 25 ретро-фильтрами для камер. Теперь вы можете добавить аутентичный ретро-стиль к своим современным снимкам, придав им состаренный, вневременной вид, привлекательный и привлекающий внимание.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Lomopola Cam-Vintage,Analog (Мод, Premium Unlocked) 1.5.4 взлом

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Скачать Lomopola Cam-Vintage,Analog (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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