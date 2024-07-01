Обрезка, вырезание, поворот, настройка баланса белого, виньетка, искажение, повышение резкости, размытие и т. д. — все это примеры таких основных инструментов. EPIK даже имеет всесторонние настройки для этих вещей, и пользователи могут использовать их для множества целей и действий, чтобы выполнить работу в кратчайшие сроки. В приложении также есть некоторые новые функции, такие как ластик для стирания предыдущих правок. Обилие инструментов в этом приложении почти безгранично, и потребуется несколько часов, чтобы изучить и освоить их все для создания лучших фотографий.





Поскольку пользовательский интерфейс EPIK настолько прост, вы можете быстро и легко получить доступ ко всем доступным функциям редактирования при первом использовании. EPIK также упрощает внесение ваших специальных штрихов, включая правки и кадры, и повышает производительность. Изображения можно захватить в приложении или импортировать из существующей библиотеки фотографий. Кроме того, вы можете публиковать их в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Flickr. Вы можете сохранять отредактированные фотографии в различных локальных форматах файлов с помощью редактора EPIK, а затем профессионально взаимодействовать с ними.