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EPIK - Фоторедактор ИИ (Мод, Premium Unlocked)

EPIK - Фоторедактор ИИ (Мод, Premium Unlocked) 5.0.11

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Версия:
5.0.11
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SNOW Corporation
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 851

Обрезка, вырезание, поворот, настройка баланса белого, виньетка, искажение, повышение резкости, размытие и т. д. — все это примеры таких основных инструментов. EPIK даже имеет всесторонние настройки для этих вещей, и пользователи могут использовать их для множества целей и действий, чтобы выполнить работу в кратчайшие сроки. В приложении также есть некоторые новые функции, такие как ластик для стирания предыдущих правок. Обилие инструментов в этом приложении почти безгранично, и потребуется несколько часов, чтобы изучить и освоить их все для создания лучших фотографий.


Поскольку пользовательский интерфейс EPIK настолько прост, вы можете быстро и легко получить доступ ко всем доступным функциям редактирования при первом использовании. EPIK также упрощает внесение ваших специальных штрихов, включая правки и кадры, и повышает производительность. Изображения можно захватить в приложении или импортировать из существующей библиотеки фотографий. Кроме того, вы можете публиковать их в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Flickr. Вы можете сохранять отредактированные фотографии в различных локальных форматах файлов с помощью редактора EPIK, а затем профессионально взаимодействовать с ними.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать EPIK - Фоторедактор ИИ (Мод, Premium Unlocked) 5.0.11 взлом

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Скачать EPIK - Фоторедактор ИИ (Мод, Premium Unlocked) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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