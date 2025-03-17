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Analog Ретро камера - OldRoll (Мод, Premium Unlocked)

Analog Ретро камера - OldRoll (Мод, Premium Unlocked) 5.8.2

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Версия:
5.8.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
accordion
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 157
Скриншоты
Описание

OldRoll — это бесплатное приложение для редактирования изображений и видео с множеством полезных функций. Наше приложение отличается от других тем, что цветовая палитра фильма очень естественна и напоминает стили ушедших эпох. Естественная насыщенность изображения придает каждому изображению великолепный теплый и приглушенный тон, перенося зрителя в 1980-е годы. Традиционные монотонные пленки могут исправить любой угол освещения и любую недоэкспонированную фотографию. Благодаря невероятной светонасыщенности и высокой температуре классической камеры M6 ваши фотографии будут более глубокими и сфокусированными. 


Это отличный выбор для тех, кто предпочитает традиционные и уютные цвета. Функция насыщения цвета в OldRoll 503 CW позволяет совершенно произвольно регулировать цветовые тона. Прокручивая нашу панель инструментов, вы можете изменить оттенок цвета на любую температуру, а панель инструментов включает любой теплый или холодный тон. Две только что упомянутые функции помогут вам перерисовать фокус объектов на изображении, независимо от того, снимаете ли вы в условиях низкой освещенности или контрового света.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Analog Ретро камера - OldRoll (Мод, Premium Unlocked) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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