Описание

OldRoll — это бесплатное приложение для редактирования изображений и видео с множеством полезных функций. Наше приложение отличается от других тем, что цветовая палитра фильма очень естественна и напоминает стили ушедших эпох. Естественная насыщенность изображения придает каждому изображению великолепный теплый и приглушенный тон, перенося зрителя в 1980-е годы. Традиционные монотонные пленки могут исправить любой угол освещения и любую недоэкспонированную фотографию. Благодаря невероятной светонасыщенности и высокой температуре классической камеры M6 ваши фотографии будут более глубокими и сфокусированными.





Это отличный выбор для тех, кто предпочитает традиционные и уютные цвета. Функция насыщения цвета в OldRoll 503 CW позволяет совершенно произвольно регулировать цветовые тона. Прокручивая нашу панель инструментов, вы можете изменить оттенок цвета на любую температуру, а панель инструментов включает любой теплый или холодный тон. Две только что упомянутые функции помогут вам перерисовать фокус объектов на изображении, независимо от того, снимаете ли вы в условиях низкой освещенности или контрового света.