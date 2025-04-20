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Ренамер и органайзер с EXIF (Мод, Premium Unlocked)

Ренамер и органайзер с EXIF 7.6.0

Unlocked
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Версия:
7.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JD Android Apps
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
308
Скриншоты
Описание

Используя Picture Manager, вы можете быстро и легко расположить изображения в определенном порядке. Вы можете запланировать их точно и четко, что сделает поиск воспоминаний проще и быстрее. Вы также можете организовать их по разным категориям, таким как учебные материалы, категории путешествий, скриншоты и т. д. Каждый доволен своим положением, если оно соответствует его потребностям.


Picture Manager поможет вам своевременно и эффективно удалить дубликаты изображений из вашей коллекции. Это помогло предотвратить перегрузку памяти устройства. Кроме того, алгоритмы Phase и Average Hash могут выбирать и удалять похожие изображения. Рекомендуется просмотреть вашу коллекцию изображений и удалить все ненужные, чтобы создать коллекцию, которая будет одновременно эстетически привлекательной и удобной для поиска на вашем устройстве. Используйте этот ресурс с особой осторожностью.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Ренамер и органайзер с EXIF (Мод, Premium Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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