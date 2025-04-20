Описание

Используя Picture Manager, вы можете быстро и легко расположить изображения в определенном порядке. Вы можете запланировать их точно и четко, что сделает поиск воспоминаний проще и быстрее. Вы также можете организовать их по разным категориям, таким как учебные материалы, категории путешествий, скриншоты и т. д. Каждый доволен своим положением, если оно соответствует его потребностям.





Picture Manager поможет вам своевременно и эффективно удалить дубликаты изображений из вашей коллекции. Это помогло предотвратить перегрузку памяти устройства. Кроме того, алгоритмы Phase и Average Hash могут выбирать и удалять похожие изображения. Рекомендуется просмотреть вашу коллекцию изображений и удалить все ненужные, чтобы создать коллекцию, которая будет одновременно эстетически привлекательной и удобной для поиска на вашем устройстве. Используйте этот ресурс с особой осторожностью.