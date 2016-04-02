Описание

FacePic – AI Редактор Пица — это бесплатное приложение, созданное для легкого и удобного редактирования ваших селфи с помощью искусственного интеллекта, чтобы каждый ваш портрет выглядел великолепно. С богатым выбором фильтров, эффектов и функцией замены лица FacePic позволит вам экспериментировать с любыми образами, создавая фотореалистичные результаты всего за несколько секунд. Забудьте о скучных фотографиях: смените прическу, цвет волос, добавьте бороду, попробуйте новые стили и даже оцените, как бы вы выглядели в другом возрасте или гендере.





Благодаря функциям, ориентированным на раскрытие естественной красоты, FacePic не использует стандарты или шаблоны. Приложение предоставляет свободу творчества и подчеркивает уникальные черты каждого пользователя. Готовые портреты можно легко поделиться в Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat или TikTok. Откройте FacePic и создавайте образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и естественное очарование.