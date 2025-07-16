Описание

Звуки дождя: Расслабление и Сон превращает телефон в карманную звуковую студию, способную за минуту очистить голову от навязчивых мыслей. Внутри тебя ждут успокаивающие звуки моросящего дождя, грозы за окном и тонких капель по подоконнику; каждую дорожку можно смешивать, добавляя приглушённый гром, ветер или далёкий костёр. Одно прикосновение запускает белый шум, который мягко глушит внешние раздражители, а встроенный таймер отключит сеанс ровно тогда, когда веки станут тяжёлыми.





Настроить атмосферу легко: смешивай громкость дождя и раскатов грома, добавляй тёплый камин или тихое пианино. Приложение работает в фоне, так что звук не оборвётся, если ты заблокируешь экран. Избранное сохраняет любимые миксы, а таймер сна постепенно глушит дорожку и выключает её сам, помогая взрослым расслабиться, а малышам уснуть без слёз. Наблюдай, как регулярные сеансы снижают стресс и улучшают концентрацию уже через пару дней.