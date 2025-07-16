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Звуки дождя: Расслабление (Мод, Premium Unloked)

Звуки дождя: Расслабление (Мод, Premium Unloked) v12.6

Отдохни под шумом дождя и засыпай быстрее с природными мелодиями сейчас

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Версия:
12.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dream_Studio
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 16:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Звуки дождя: Расслабление и Сон превращает телефон в карманную звуковую студию, способную за минуту очистить голову от навязчивых мыслей. Внутри тебя ждут успокаивающие звуки моросящего дождя, грозы за окном и тонких капель по подоконнику; каждую дорожку можно смешивать, добавляя приглушённый гром, ветер или далёкий костёр. Одно прикосновение запускает белый шум, который мягко глушит внешние раздражители, а встроенный таймер отключит сеанс ровно тогда, когда веки станут тяжёлыми.


Настроить атмосферу легко: смешивай громкость дождя и раскатов грома, добавляй тёплый камин или тихое пианино. Приложение работает в фоне, так что звук не оборвётся, если ты заблокируешь экран. Избранное сохраняет любимые миксы, а таймер сна постепенно глушит дорожку и выключает её сам, помогая взрослым расслабиться, а малышам уснуть без слёз. Наблюдай, как регулярные сеансы снижают стресс и улучшают концентрацию уже через пару дней.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Звуки дождя: Расслабление (Мод, Premium Unloked) v12.6 MOD APK

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Скачать Звуки дождя: Расслабление (Мод, Premium Unloked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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