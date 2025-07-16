Звуки дождя: Расслабление (Мод, Premium Unloked) v12.6
Отдохни под шумом дождя и засыпай быстрее с природными мелодиями сейчас
Звуки дождя: Расслабление и Сон превращает телефон в карманную звуковую студию, способную за минуту очистить голову от навязчивых мыслей. Внутри тебя ждут успокаивающие звуки моросящего дождя, грозы за окном и тонких капель по подоконнику; каждую дорожку можно смешивать, добавляя приглушённый гром, ветер или далёкий костёр. Одно прикосновение запускает белый шум, который мягко глушит внешние раздражители, а встроенный таймер отключит сеанс ровно тогда, когда веки станут тяжёлыми.
Настроить атмосферу легко: смешивай громкость дождя и раскатов грома, добавляй тёплый камин или тихое пианино. Приложение работает в фоне, так что звук не оборвётся, если ты заблокируешь экран. Избранное сохраняет любимые миксы, а таймер сна постепенно глушит дорожку и выключает её сам, помогая взрослым расслабиться, а малышам уснуть без слёз. Наблюдай, как регулярные сеансы снижают стресс и улучшают концентрацию уже через пару дней.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.