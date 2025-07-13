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Музыкальный проигрыватель (Мод, Unlocked)

Музыкальный проигрыватель (Мод, Unlocked) v7.1.13

Стильный музыкальный плеер с эквалайзером и умной навигацией по трекам

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Версия:
7.1.13
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Paraga Mobile
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 18:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Music Player — это простой, но мощный аудиоплеер, который превращает прослушивание музыки в удовольствие. Здесь всё продумано: материальный дизайн, быстрая работа, плавные анимации и полноценный эквалайзер с предустановками и ручной настройкой частот. Ты можешь воспроизводить музыку из любой папки, фильтровать по исполнителям, жанрам, альбомам или просто искать треки по имени. Это тот случай, когда не нужно ни подписок, ни регистрации — просто включаешь и слушаешь. Всё работает офлайн, быстро и красиво.


Этот mp3-плеер поддерживает создание и редактирование плейлистов, отображение обложек альбомов, таймер сна и даже функцию "избранное" для любимых треков. Интерфейс подстраивается под тему устройства, а управление удобно как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. Подходит как для повседневного фона, так и для вдумчивого прослушивания в наушниках. Хочешь слушать музыку без рекламы, без интернета и без лишней суеты? Просто скачай Music Player — и наслаждайся звуком, каким он должен быть.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Музыкальный проигрыватель (Мод, Unlocked) v7.1.13 MOD APK

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Скачать Музыкальный проигрыватель (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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