Описание

Music Player — это простой, но мощный аудиоплеер, который превращает прослушивание музыки в удовольствие. Здесь всё продумано: материальный дизайн, быстрая работа, плавные анимации и полноценный эквалайзер с предустановками и ручной настройкой частот. Ты можешь воспроизводить музыку из любой папки, фильтровать по исполнителям, жанрам, альбомам или просто искать треки по имени. Это тот случай, когда не нужно ни подписок, ни регистрации — просто включаешь и слушаешь. Всё работает офлайн, быстро и красиво.





Этот mp3-плеер поддерживает создание и редактирование плейлистов, отображение обложек альбомов, таймер сна и даже функцию "избранное" для любимых треков. Интерфейс подстраивается под тему устройства, а управление удобно как в портретной, так и в ландшафтной ориентации. Подходит как для повседневного фона, так и для вдумчивого прослушивания в наушниках. Хочешь слушать музыку без рекламы, без интернета и без лишней суеты? Просто скачай Music Player — и наслаждайся звуком, каким он должен быть.