Bandcamp (Мод, Premium Unlocked) 3.2.2
Слушай, открывай и поддерживай музыкантов напрямую — без посредников и лишнего шума
Bandcamp превращает телефон в витрину для независимых и именитых артистов со всего мира. Открываешь приложение — сразу видишь новинки, редкие EP и концертные записи; покупка в пару нажатий тут же разблокирует стрим и скачивание в любом формате, от MP3 до FLAC. Деньги летят прямиком музыканту, а ты получаешь безупречный звук и чувство, что вклад ощутим.
Коллекция хранится в облаке: можно составлять плейлисты, крутить треки офлайн и делиться покупками через простую ссылку. Ленты рекомендаций подсовывают жанры, о которых даже не подозревал, а «Bandcamp Friday» даёт возможность отправить артистам 100 % выручки. Никакой подписки, только выбор — слушать бесплатно, купить один альбом или собрать целую цифровую полку, на которую приятно заглядывать снова и снова.
Премиум разблокирован
Скачать Bandcamp (Мод, Premium Unlocked) v3.2.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.