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Bandcamp (Мод, Premium Unlocked)

Bandcamp (Мод, Premium Unlocked) 3.2.2

Слушай, открывай и поддерживай музыкантов напрямую — без посредников и лишнего шума
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Версия:
3.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bandcamp
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Bandcamp превращает телефон в витрину для независимых и именитых артистов со всего мира. Открываешь приложение — сразу видишь новинки, редкие EP и концертные записи; покупка в пару нажатий тут же разблокирует стрим и скачивание в любом формате, от MP3 до FLAC. Деньги летят прямиком музыканту, а ты получаешь безупречный звук и чувство, что вклад ощутим.


Коллекция хранится в облаке: можно составлять плейлисты, крутить треки офлайн и делиться покупками через простую ссылку. Ленты рекомендаций подсовывают жанры, о которых даже не подозревал, а «Bandcamp Friday» даёт возможность отправить артистам 100 % выручки. Никакой подписки, только выбор — слушать бесплатно, купить один альбом или собрать целую цифровую полку, на которую приятно заглядывать снова и снова.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bandcamp (Мод, Premium Unlocked) v3.2.2 MOD APK

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Скачать Bandcamp (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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