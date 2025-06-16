Описание

Bandcamp превращает телефон в витрину для независимых и именитых артистов со всего мира. Открываешь приложение — сразу видишь новинки, редкие EP и концертные записи; покупка в пару нажатий тут же разблокирует стрим и скачивание в любом формате, от MP3 до FLAC. Деньги летят прямиком музыканту, а ты получаешь безупречный звук и чувство, что вклад ощутим.





Коллекция хранится в облаке: можно составлять плейлисты, крутить треки офлайн и делиться покупками через простую ссылку. Ленты рекомендаций подсовывают жанры, о которых даже не подозревал, а «Bandcamp Friday» даёт возможность отправить артистам 100 % выручки. Никакой подписки, только выбор — слушать бесплатно, купить один альбом или собрать целую цифровую полку, на которую приятно заглядывать снова и снова.