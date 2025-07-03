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Auric Icon Pack

Auric Icon Pack v3.0.0

Добавь золотое сияние и органическую геометрию на экран своего смартфона

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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Creativepixels
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Auric Icon Pack — пакет иконок-хамелеонов, который за пару минут превращает рабочий стол в глянцевую витрину. Ты открываешь лаунчер, жмёшь «Apply» — и сотни ярлыков меняют облик, будто их окропили золотой пыльцой. Чёткие линии и тёплый блик помогают мгновенно находить нужное, а облегчённая графика делает свайпы заметно плавнее: системе проще, когда на экране меньше шумных деталей.


Главные козыри набора — качественные иконки в высоком разрешении и яркие градиенты, подчёркивающие контур без лишнего блеска. В базе уже тысячи популярных приложений; ежемесячные апдейты добавляют новые и обновляют старые. Незнакомые ярлыки автоматически маскируются, чтобы сет оставался цельным, а комплект фирменных обоев 4K подстраивается под светлую и тёмную темы. Скачай пак, дай экрану шанс засиять по-новому и удиви друзей стильной гармонией.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Auric Icon Pack 70 Мб Ссылка 2 70 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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