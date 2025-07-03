Auric Icon Pack v3.0.0
Добавь золотое сияние и органическую геометрию на экран своего смартфона
Auric Icon Pack — пакет иконок-хамелеонов, который за пару минут превращает рабочий стол в глянцевую витрину. Ты открываешь лаунчер, жмёшь «Apply» — и сотни ярлыков меняют облик, будто их окропили золотой пыльцой. Чёткие линии и тёплый блик помогают мгновенно находить нужное, а облегчённая графика делает свайпы заметно плавнее: системе проще, когда на экране меньше шумных деталей.
Главные козыри набора — качественные иконки в высоком разрешении и яркие градиенты, подчёркивающие контур без лишнего блеска. В базе уже тысячи популярных приложений; ежемесячные апдейты добавляют новые и обновляют старые. Незнакомые ярлыки автоматически маскируются, чтобы сет оставался цельным, а комплект фирменных обоев 4K подстраивается под светлую и тёмную темы. Скачай пак, дай экрану шанс засиять по-новому и удиви друзей стильной гармонией.
Полная версия
Скачать Auric Icon Pack v3.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.