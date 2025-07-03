Описание

Auric Icon Pack — пакет иконок-хамелеонов, который за пару минут превращает рабочий стол в глянцевую витрину. Ты открываешь лаунчер, жмёшь «Apply» — и сотни ярлыков меняют облик, будто их окропили золотой пыльцой. Чёткие линии и тёплый блик помогают мгновенно находить нужное, а облегчённая графика делает свайпы заметно плавнее: системе проще, когда на экране меньше шумных деталей.





Главные козыри набора — качественные иконки в высоком разрешении и яркие градиенты, подчёркивающие контур без лишнего блеска. В базе уже тысячи популярных приложений; ежемесячные апдейты добавляют новые и обновляют старые. Незнакомые ярлыки автоматически маскируются, чтобы сет оставался цельным, а комплект фирменных обоев 4K подстраивается под светлую и тёмную темы. Скачай пак, дай экрану шанс засиять по-новому и удиви друзей стильной гармонией.