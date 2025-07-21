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круты клавиатуры шрифт для Bio (Мод, Premium Unlocked)

круты клавиатуры шрифт для Bio (Мод, Premium Unlocked) v6.8

Выделись в ленте и преврати каждый пост в стильное супер типографское шоу

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Версия:
6.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Pixster Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Шрифты для Instagram — это креативный редактор текста, который за пару касаний превращает обычные символы в броские заголовки. Открываешь поле ввода, листаешь ленту стилей и за пять минут находишь идеальный вид: сегодня неон для сторис, завтра строгая каллиграфия для приглашения. Пока пальцы стучат по клавиатуре, предпросмотр сразу показывает, как запись заиграет в ленте, а кнопка «Поделиться» моментально шлёт готовый макет в директ или мессенджер. Быстро, наглядно и без лишних меню — идеи становятся «вау-эффектом» ещё до того, как ты отложишь смартфон.


Внутри ждут 140 обновляемых шрифтов и целая витрина шаблонов: рамки, смайлики, цветные блоки, которые подстраиваются под любые экраны Android. Хочешь порадовать друзей? Встроенный чат отправит текст бесплатно, не покидая приложения. Чем активнее экспериментируешь, тем быстрее открываются свежие стили и палитры, превращая обычную переписку в маленькое шоу типографики. Скачай, распакуй фантазию и позволь клавиатуре говорить так же ярко, как и ты.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать круты клавиатуры шрифт для Bio (Мод, Premium Unlocked) v6.8 MOD APK

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Скачать круты клавиатуры шрифт для Bio (Мод, Premium Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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