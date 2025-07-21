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Mico - Widget & Live Wallpaper (Мод, Premium Unlocked)

Mico - Widget & Live Wallpaper (Мод, Premium Unlocked) v1.38.1

Сотня виджетов и живые фото превращают экран в персональную витрину легко

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Версия:
1.38.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MICO LTD
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Mico – Live Wallpaper & Widget — мастерская кастомизации, где экран превращается в сцену личных деталей. Запускаешь приложение, и подборка оттенков тут же подстраивается под обои. За пять минут меняешь статичный фон на живой коллаж, ставишь счётчик шагов рядом с погодой и наблюдаешь, как параллакс играет светом при наклоне телефона. Каждое движение пальца всплывает в анимации, а десятки схем заставляют гаджет выглядеть иначе до первого уведомления.


Внутри ждут 1000+ виджетов, готовых подстроиться под любую палитру, и инструмент, который оживляет даже старый снимок мягкой глубиной. Собери наборы: фоторамки для воспоминаний, минимальные часы для фокуса, стеклянные карточки календаря. Чем чаще обновляешь стили, тем богаче коллекция и тем быстрее открываются премиальные палитры, а облачная синхронизация переносит их на планшет без лишних жестов. Сделай скрин, поделись луком в чате и вернись завтра — вдруг именно твоё пожелание станет новым виджетом.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Mico - Widget & Live Wallpaper (Мод, Premium Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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