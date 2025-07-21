Mico - Widget & Live Wallpaper (Мод, Premium Unlocked) v1.38.1
Сотня виджетов и живые фото превращают экран в персональную витрину легко
Mico – Live Wallpaper & Widget — мастерская кастомизации, где экран превращается в сцену личных деталей. Запускаешь приложение, и подборка оттенков тут же подстраивается под обои. За пять минут меняешь статичный фон на живой коллаж, ставишь счётчик шагов рядом с погодой и наблюдаешь, как параллакс играет светом при наклоне телефона. Каждое движение пальца всплывает в анимации, а десятки схем заставляют гаджет выглядеть иначе до первого уведомления.
Внутри ждут 1000+ виджетов, готовых подстроиться под любую палитру, и инструмент, который оживляет даже старый снимок мягкой глубиной. Собери наборы: фоторамки для воспоминаний, минимальные часы для фокуса, стеклянные карточки календаря. Чем чаще обновляешь стили, тем богаче коллекция и тем быстрее открываются премиальные палитры, а облачная синхронизация переносит их на планшет без лишних жестов. Сделай скрин, поделись луком в чате и вернись завтра — вдруг именно твоё пожелание станет новым виджетом.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.