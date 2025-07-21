Описание

Mico – Live Wallpaper & Widget — мастерская кастомизации, где экран превращается в сцену личных деталей. Запускаешь приложение, и подборка оттенков тут же подстраивается под обои. За пять минут меняешь статичный фон на живой коллаж, ставишь счётчик шагов рядом с погодой и наблюдаешь, как параллакс играет светом при наклоне телефона. Каждое движение пальца всплывает в анимации, а десятки схем заставляют гаджет выглядеть иначе до первого уведомления.





Внутри ждут 1000+ виджетов, готовых подстроиться под любую палитру, и инструмент, который оживляет даже старый снимок мягкой глубиной. Собери наборы: фоторамки для воспоминаний, минимальные часы для фокуса, стеклянные карточки календаря. Чем чаще обновляешь стили, тем богаче коллекция и тем быстрее открываются премиальные палитры, а облачная синхронизация переносит их на планшет без лишних жестов. Сделай скрин, поделись луком в чате и вернись завтра — вдруг именно твоё пожелание станет новым виджетом.