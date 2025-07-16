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Simply You Icon Pack

Simply You Icon Pack v5.4

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Версия:
5.4
Требования:
Android 12
Разработчик:
PizzApp Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Simply You Icon Pack приносит истинную философию Material You на главный экран: бесформенные пиктограммы динамически подхватывают системные акцент-цвета, мягко меняя оттенок вместе с обоями, переходом дня в ночь и режимом энергосбережения. Каждая из 2400+ икон тщательно выверена до пикселя, поэтому сетка остаётся ровной, а палитра — гармоничной.


Установите Simply You — и рабочий стол перестанет спорить с обоями: каждая иконка растворится в общем дизайне, как будто была частью Android с самого начала.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Simply You Icon Pack 56 Мб Ссылка 2 56 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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