Описание

Simply You Icon Pack приносит истинную философию Material You на главный экран: бесформенные пиктограммы динамически подхватывают системные акцент-цвета, мягко меняя оттенок вместе с обоями, переходом дня в ночь и режимом энергосбережения. Каждая из 2400+ икон тщательно выверена до пикселя, поэтому сетка остаётся ровной, а палитра — гармоничной.





Установите Simply You — и рабочий стол перестанет спорить с обоями: каждая иконка растворится в общем дизайне, как будто была частью Android с самого начала.