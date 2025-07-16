Simply You Icon Pack v5.4
Simply You Icon Pack приносит истинную философию Material You на главный экран: бесформенные пиктограммы динамически подхватывают системные акцент-цвета, мягко меняя оттенок вместе с обоями, переходом дня в ночь и режимом энергосбережения. Каждая из 2400+ икон тщательно выверена до пикселя, поэтому сетка остаётся ровной, а палитра — гармоничной.
Установите Simply You — и рабочий стол перестанет спорить с обоями: каждая иконка растворится в общем дизайне, как будто была частью Android с самого начала.
Полная версия
Скачать Simply You Icon Pack v5.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.