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Nothing Material You: Adaptive (Полная версия)

Nothing Material You: Adaptive 2.0

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Версия:
2.0
Требования:
Android 12
Разработчик:
NARIK DESIGN
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
382
Скриншоты
Описание

Nothing Material You - это инновационный инструмент для настройки вашего домашнего экрана, предоставляющий тысячи адаптивных значков и виджетов, созданных вручную. Этот инструмент адаптирует значки и виджеты к вашим обоям, обеспечивая интегрированную тематику и гармоничное сочетание цветов в светлом и темном режимах.


С помощью специализированных программ запуска вы получите мгновенные обновления значков, сохраняя при этом их адаптивность к изменениям фона. Дополнительные виджеты, такие как панели поиска и часы, дополнят вашу тему и обогатят функциональность вашего домашнего экрана.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Nothing Material You: Adaptive (Полная версия) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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