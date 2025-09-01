Описание

Nothing Material You - это инновационный инструмент для настройки вашего домашнего экрана, предоставляющий тысячи адаптивных значков и виджетов, созданных вручную. Этот инструмент адаптирует значки и виджеты к вашим обоям, обеспечивая интегрированную тематику и гармоничное сочетание цветов в светлом и темном режимах.





С помощью специализированных программ запуска вы получите мгновенные обновления значков, сохраняя при этом их адаптивность к изменениям фона. Дополнительные виджеты, такие как панели поиска и часы, дополнят вашу тему и обогатят функциональность вашего домашнего экрана.