Версия:
2.0
Требования:
Android 12
Разработчик:
NARIK DESIGN
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
382
Описание
Nothing Material You - это инновационный инструмент для настройки вашего домашнего экрана, предоставляющий тысячи адаптивных значков и виджетов, созданных вручную. Этот инструмент адаптирует значки и виджеты к вашим обоям, обеспечивая интегрированную тематику и гармоничное сочетание цветов в светлом и темном режимах.
С помощью специализированных программ запуска вы получите мгновенные обновления значков, сохраняя при этом их адаптивность к изменениям фона. Дополнительные виджеты, такие как панели поиска и часы, дополнят вашу тему и обогатят функциональность вашего домашнего экрана.
Информация о модах
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