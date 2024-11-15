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FV File Pro

FV File Pro 1.24.7

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Версия:
1.24.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FolderV
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
258
Скриншоты
Описание

Folderv File Explorer предлагает пользователям Android богатый набор функций, делающих управление файлами быстрым, удобным и эффективным. Разработанный с учетом потребностей современного пользователя, этот файловый менеджер сочетает в себе мощь и гибкость, предоставляя широкие возможности для работы с данными на мобильных устройствах.


Одной из ключевых особенностей программы является его удобный пользовательский интерфейс, который облегчает навигацию по файлам и папкам, делая процесс поиска и управления файлами интуитивно понятным и эффективным. Это важный аспект для файлового менеджера, поскольку пользователи часто работают с большим количеством данных и нуждаются в способе быстро находить и управлять ими.


Расширенная поддержка форматов файлов гарантирует, что "Folderv File Explorer" может обрабатывать практически любой тип данных, с которым пользователь может столкнуться. Это означает, что будь то документы, изображения, аудио- или видеофайлы, пользователи могут легко просматривать и управлять этими файлами прямо в приложении.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать FV File Pro 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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