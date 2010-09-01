DuckDuckGo - это мощное приложение для обеспечения онлайн-конфиденциальности. С его помощью вы можете сделать свой опыт в интернете более безопасным и анонимным. Одним нажатием кнопки это приложение предоставляет вам надежную защиту от отслеживания на веб-сайтах и в приложениях. Оно не сохраняет ваши данные поиска и не предоставляет вашу личную информацию третьим лицам.





DuckDuckGo также обеспечивает безопасный и зашифрованный поиск, оберегая вашу конфиденциальность. Вы можете использовать его для поиска информации без беспокойства о том, что ваши данные могут быть использованы для таргетированной рекламы или отслеживания вашей активности.





Кроме того, приложение блокирует отслеживание в вашей электронной почте и приложениях, что предотвращает нежелательную рассылку и защищает ваши личные данные. Эта функциональность отличает DuckDuckGo от большинства других браузеров и обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности.