DuckDuckGo Private Browser (Мод, Unlocked) 5.203.0
DuckDuckGo - это мощное приложение для обеспечения онлайн-конфиденциальности. С его помощью вы можете сделать свой опыт в интернете более безопасным и анонимным. Одним нажатием кнопки это приложение предоставляет вам надежную защиту от отслеживания на веб-сайтах и в приложениях. Оно не сохраняет ваши данные поиска и не предоставляет вашу личную информацию третьим лицам.
DuckDuckGo также обеспечивает безопасный и зашифрованный поиск, оберегая вашу конфиденциальность. Вы можете использовать его для поиска информации без беспокойства о том, что ваши данные могут быть использованы для таргетированной рекламы или отслеживания вашей активности.
Кроме того, приложение блокирует отслеживание в вашей электронной почте и приложениях, что предотвращает нежелательную рассылку и защищает ваши личные данные. Эта функциональность отличает DuckDuckGo от большинства других браузеров и обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности.
– ARM7
– Языки только en/ru (мой русский перевод) (добавлен и исправлен перевод)
– Немного изменены темы браузера
– Отвязаны от Google
– Применены некоторые патчи для анонимности
– Убраны некоторые ненужные разрешения
– Убраны дублирующиеся графики
– Антианалитика Google (на всякий случай)
– Удалены 3 подозрительные ссылки
– Удалена отладочная информация
– Минимальный SDK установлен на 0, но он может работать не со всеми версиями Android
+ Производительность проверена на Samsung (6 Android) и Realme (11 Android)
Скачать DuckDuckGo Private Browser (Мод, Unlocked) 5.203.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство