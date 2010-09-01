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DuckDuckGo Private Browser (Мод, Unlocked)

DuckDuckGo Private Browser (Мод, Unlocked) 5.203.0

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DuckDuckGo
Версия:
5.203.0
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
id приложения:
com.duckduckgo.mobile.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
218

DuckDuckGo - это мощное приложение для обеспечения онлайн-конфиденциальности. С его помощью вы можете сделать свой опыт в интернете более безопасным и анонимным. Одним нажатием кнопки это приложение предоставляет вам надежную защиту от отслеживания на веб-сайтах и в приложениях. Оно не сохраняет ваши данные поиска и не предоставляет вашу личную информацию третьим лицам.


DuckDuckGo также обеспечивает безопасный и зашифрованный поиск, оберегая вашу конфиденциальность. Вы можете использовать его для поиска информации без беспокойства о том, что ваши данные могут быть использованы для таргетированной рекламы или отслеживания вашей активности.


Кроме того, приложение блокирует отслеживание в вашей электронной почте и приложениях, что предотвращает нежелательную рассылку и защищает ваши личные данные. Эта функциональность отличает DuckDuckGo от большинства других браузеров и обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности.


Скриншоты

Информация о модах

– ARM7

– Языки только en/ru (мой русский перевод) (добавлен и исправлен перевод)

– Немного изменены темы браузера

– Отвязаны от Google

– Применены некоторые патчи для анонимности

– Убраны некоторые ненужные разрешения

– Убраны дублирующиеся графики

– Антианалитика Google (на всякий случай)

– Удалены 3 подозрительные ссылки

– Удалена отладочная информация

– Минимальный SDK установлен на 0, но он может работать не со всеми версиями Android

+ Производительность проверена на Samsung (6 Android) и Realme (11 Android)

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать DuckDuckGo Private Browser (Мод, Unlocked) 5.203.0 взлом

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Скачать DuckDuckGo Private Browser (Мод, Unlocked)
65 Мб
Ссылка 2
65 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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