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Fancy Clean - мусор чистый (Мод, Unlocked)

Fancy Clean - мусор чистый (Мод, Unlocked) v8.6.0

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Версия:
8.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fancy Mobile Apps
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
252
Описание

Fancy Cleaner - это инновационное приложение, которое использует передовые технологии сканирования для обнаружения идентификации файлов, неактивных в течение длительного времени. Оно также предоставляет мощные функции оптимизации производительности, что делает его идеальным инструментом для игроков, занимающихся соревновательными играми и другими ресурсоемкими задачами. Кроме того, Fancy Cleaner включает в себя встроенные многофункциональные антивирусные сканеры, предназначенные для защиты пользователей от потенциальных угроз, скрытых в глубинах системы, и блокировки опасных действий со стороны внешних файлов.


Это приложение предоставляет пользователям возможность поддерживать чистоту и производительность своих устройств, а также обеспечивает безопасность и защиту от вредоносных программ и угроз. Fancy Cleaner - это многофункциональное решение для оптимизации работы вашего устройства и обеспечения его надежной защиты.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fancy Clean - мусор чистый (Мод, Unlocked) v8.6.0 MOD APK

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Скачать Fancy Clean - мусор чистый (Мод, Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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