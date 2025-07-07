Fancy Cleaner - это инновационное приложение, которое использует передовые технологии сканирования для обнаружения идентификации файлов, неактивных в течение длительного времени. Оно также предоставляет мощные функции оптимизации производительности, что делает его идеальным инструментом для игроков, занимающихся соревновательными играми и другими ресурсоемкими задачами. Кроме того, Fancy Cleaner включает в себя встроенные многофункциональные антивирусные сканеры, предназначенные для защиты пользователей от потенциальных угроз, скрытых в глубинах системы, и блокировки опасных действий со стороны внешних файлов.
Это приложение предоставляет пользователям возможность поддерживать чистоту и производительность своих устройств, а также обеспечивает безопасность и защиту от вредоносных программ и угроз. Fancy Cleaner - это многофункциональное решение для оптимизации работы вашего устройства и обеспечения его надежной защиты.
Премиум разблокирован
Скачать Fancy Clean - мусор чистый (Мод, Unlocked) v8.6.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.