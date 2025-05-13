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Улучшение качества с ИИ- Utool (Мод, Unlocked)

Улучшение качества с ИИ- Utool (Мод, Unlocked) 1.114.49

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Версия:
1.114.49
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Music Video Editor with Effects & Slideshow
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 907
Скриншоты
Описание

Utool - редактор фото и видео с ИИ – это мощный инструмент для редактирования, который использует возможности искусственного интеллекта для преобразования фотографий и видеоматериалов. Это приложение предназначено для тех, кто хочет улучшить качество своих старых изображений и видео, превращая их в современные, высококачественные произведения искусства.


Основная особенность "Utool" заключается в его способности оптимизировать и улучшать изображения и видео с помощью передовых алгоритмов ИИ. Это включает улучшение четкости, коррекцию цветов, удаление шума и множество других функций, которые могут трансформировать старые и изношенные снимки в качественные изображения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Улучшение качества с ИИ- Utool (Мод, Unlocked) v1.114.49 MOD APK

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Скачать Улучшение качества с ИИ- Utool (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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