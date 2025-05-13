Улучшение качества с ИИ- Utool (Мод, Unlocked) 1.114.49
Utool - редактор фото и видео с ИИ – это мощный инструмент для редактирования, который использует возможности искусственного интеллекта для преобразования фотографий и видеоматериалов. Это приложение предназначено для тех, кто хочет улучшить качество своих старых изображений и видео, превращая их в современные, высококачественные произведения искусства.
Основная особенность "Utool" заключается в его способности оптимизировать и улучшать изображения и видео с помощью передовых алгоритмов ИИ. Это включает улучшение четкости, коррекцию цветов, удаление шума и множество других функций, которые могут трансформировать старые и изношенные снимки в качественные изображения.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.